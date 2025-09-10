Apple Watch Ultra 3﹑SE 3﹑Series 11價錢發售日｜健康功能升級

Apple Watch Ultra 3﹑SE 3﹑Series 11價錢發售日｜新Apple Watch幾時出?iPhone 發佈會除了 iPhone 17 系列和 AirPods Pro 3 外，更推出了三款新 Apple Watch，當中最吸引的必數 Apple Watch Ultra 3。如正想入手智能手錶的話，以下一次過為大家介紹三款新 Apple Watch。



Apple Watch Ultra 3

前所未有的衛星通訊功能

Ultra 3 最大突破，是首次在 Apple 智慧手錶中內建雙向衛星通訊。當用戶進入無行動網絡、無 Wi-Fi 的環境時，例如登山、滑雪、遠足或沙漠旅行，仍然能夠透過衛星完成訊息傳遞。這包含：

緊急求助：支援 Emergency SOS via satellite，只需簡單幾下操作，即可將所在位置與事故資訊發送至當地急救單位，同時通知緊急聯絡人。

訊息傳遞：能與親友雙向收發文字訊息、Emoji 與 Tapbacks，維持最基本的聯繫，並確保資料採取端對端加密。

Find My via satellite：可在離線狀態下，每 15 分鐘將位置更新給指定聯絡人。

自動安全觸發：若手錶偵測到嚴重車禍或跌倒，且使用者在無回應狀態下，將自動透過衛星上傳位置與事故資訊。



為了實現這項功能，Apple 重新設計了 Ultra 3 的 無線電模組與天線，能捕捉到距離地球 800 英里外、以時速 24,000 公里運行的低軌道衛星訊號。這代表 Ultra 3 的安全守護範圍，真正突破了傳統智慧手錶的局限。所有衛星服務於上市後兩年內免費，並在自然災害等狀況下，成為不可或缺的救援工具。

最大、最先進的 Apple Watch 螢幕

Ultra 3 配備Apple迄今最大的手錶螢幕，採用最新 LTPO3 技術與廣角 OLED 面板。螢幕邊框縮減 24%，在不增加錶殼尺寸的情況下，顯示面積明顯放大。每個像素可在更大角度下發光，確保抬腕一瞥即可清晰辨識數據，即使在戶外強光環境下也毫無壓力。螢幕支援 1Hz Always On Display，且能在需要時升級至每秒 1 次刷新。

電池續航與充電效率

對於長時間戶外活動者來說，續航力就是可靠度。Ultra 3 在電池表現上明顯超越前代。一般模式下，最長 42 小時使用時間。低耗電模式下，可達 72 小時，並支援完整 GPS 與心率追蹤下仍有 20 小時續航。支援快速充電，只需 15 分鐘，即可再獲得長達 12 小時的使用時間，對於臨時補電極為實用。

5G 連線與信號增強技術

Ultra 3 內建最新 5G 通訊模組，當使用者處於行動網絡範圍時，能享有更快的資料傳輸速度，不論是下載音樂、Podcast，還是更新 App，都能瞬間完成。特別的是，Ultra 3 可同時啟用雙天線，透過演算法動態調整，確保在訊號微弱環境下仍能維持穩定連線，這對戶外愛好者而言極具價值。

健康功能再提升

除了硬件上的突破，Ultra 3 也進一步強化健康監測。支持高血壓通知，利用光學感測器與長期數據分析，主動提示慢性高血壓風險，協助用戶及早調整生活方式或就醫。另外，依據睡眠時長、規律性、覺醒次數與各階段比例，為使用者計算科學化的分數，並給予改善建議。同時對多項身體數據進行全面監測，心率、血氧、心律不整偵測、血管反應監控等功能，讓 Ultra 3 成為貼身醫療顧問。

AI 驅動的智能健身教練

Ultra 3 融合 Apple Intelligence，推出前所未有的 Workout Buddy。這項功能會根據使用者的運動歷史、心率曲線、配速、距離及過往成就，透過耳機語音給予即時鼓勵或戰術建議。對長跑、單車與鐵人三項運動員而言，等同於隨身攜帶一名專業教練，極大提升訓練效率。

Apple Watch Series 11：健康監測再進化

如果說 Ultra 3 是專業戶外用戶的選擇，那麼 Series 11 則是Apple針對廣大用家的核心產品。新一代 Series 11 在硬體與健康監測功能上，展現出明顯升級。

首先，電池續航力從以往的 18 小時提升至 24 小時，解決了長年以來 Apple Watch「一日一充」的詬病。對於一般用戶而言，這意味著無論是全天候佩戴還是夜間睡眠監測，都能獲得更穩定的續航保障。

在健康功能上，Series 11 引入了劃時代的高血壓偵測通知。透過光學心率感測器與演算法的長期數據分析，手錶能在 30 天內持續追蹤血管反應，若發現長期高血壓跡象，將主動提醒使用者。此功能雖仍待 FDA 與其他監管單位批准，但一旦普及，預計能在全球協助數百萬名潛在患者及早發現病徵，具有重大公共健康意義。

此外，Series 11 也全面搭載睡眠分數系統，不僅記錄睡眠時長，還會綜合分析入睡規律、夜間醒來頻率及各階段睡眠比例，最終給予一個清晰的分數，幫助使用者理解並改善睡眠品質。

在設計方面，Series 11 提供 42mm 與 46mm 兩種尺寸，分為 Wi-Fi 版本與行動網絡版本，滿足不同需求。

Apple Watch SE 3：入門級的全面升級

對於初次接觸 Apple Watch 的用家，Apple在第三代 SE 上進行了明顯優化，使其不再只是CP值之選，而是更具競爭力的智慧手錶。

SE 3 最大亮點，是首度引入Always-On Display。這意味著用家不必再抬腕或觸碰，即可隨時查看時間與資訊，體驗上與高階型號看齊。硬件方面，SE 3 採用最新 S10 晶片，效能提升顯著，操作順暢度媲美旗艦級型號。更值得注意的是，SE 3 支援雙指點擊、手腕翻轉等手勢操作，進一步擴展了互動方式。

在續航力上，SE 3 引入快速充電技術，僅需充電 15 分鐘，便能提供長達 8 小時使用時間，大幅降低用戶對充電的焦慮。健康監測功能方面，SE 3 也不容小覷。它具備 睡眠評分、睡眠窒息症通知、回溯性排卵預測，以及手腕溫度感測等功能，搭配 watchOS 26 的全新健身應用，讓這款入門級型號不再只是基礎，而是實用與智慧並重的產品。

售價與開賣日

三款新錶將於 9 月 19 日（星期五） 發售，售價方面：

Apple Watch Ultra 3：$6,499起

Apple Watch Series 11：$3,199起

Apple Watch SE 3：$1,999起