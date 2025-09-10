iPhone 17售價發售日公開｜支援 ProMotion﹑A19﹑4800萬超廣角鏡

iPhone 17售價發售日公開｜Apple 發佈會帶來全新 iPhone 17，雖然並不是 17 Air﹑17 Pro 這類焦點機，但仍有不少升級內容，令這部入門級 iPhone 具備一定的吸引力。想知 iPhone 17 的規格，即睇以下內容：



iPhone 17 延續了Apple一貫的設計，卻在細節上實現突破。機身邊緣採用全新的弧面切割工藝，握持時更加貼合手掌，視覺上也更顯精緻。這一次，Apple推出了五種配色—薰衣草紫色﹑鼠尾草綠色﹑霧藍色﹑白色和黑色，風格類似 Macbook Air。

值得一提的是，前螢幕搭載 Ceramic Shield 2，其抗刮能力比上一代提升三倍，並具備減少反光的新塗層。這意味著無論是在日常使用還是戶外強光環境下，螢幕都能保持清晰可見與持久如新。

全新 Super Retina XDR ProMotion 螢幕

iPhone 17 配備 6.3 吋 Super Retina XDR 螢幕，邊框進一步收窄。支援 ProMotion 自適應刷新率，從 1Hz 到 120Hz 自由切換。閱讀靜態內容時，電力消耗更低；而在高幀率遊戲或快速瀏覽時，則能享受無比流暢的畫面體驗。

螢幕最高亮度達 3000 尼特，刷新了 iPhone 歷代記錄。無論在正午陽光下瀏覽訊息，還是夜間欣賞 HDR 影片，都能獲得出色的對比與色彩還原。

1800 萬像素 Center Stage 前置相機

自拍一直是手機的核心需求，而Apple這次為 iPhone 17 帶來了全新的 Center Stage 前置相機。這是 iPhone 首次採用方形感測器，帶來更寬廣的視角與更高的解析度，最高可達 1800 萬像素。

它的革新不僅在於規格，而在於體驗。使用者無需旋轉手機，即可隨時在直向或橫向中獲得最佳拍攝效果。搭配 AI 驅動的自動視野擴展功能，即使是多人合照，也能確保所有人都在鏡頭之內。此外，Center Stage 支援 4K HDR 超級防震錄影，並具備「雙鏡頭同時錄製」功能。這讓使用者能在拍攝 Vlog 時，同時捕捉自己與外部景象，將敘事方式提升到全新層次。

三鏡頭 48MP Fusion 系統：專業攝影新標準

後置鏡頭也迎來重大躍升。iPhone 17 全面採用 4800 萬像素融合主相機 和 4800 萬像素融合超廣角組合。

新一代超廣角鏡頭的解析度相比上一代提升四倍，無論是城市建築、山川景致，還是微距細節，都能以驚人的清晰度重現。再加上 新一代 Photographic Styles，照片處理能即時調整色彩、亮度與陰影，並在膚色還原上達到前所未有的準確度。

影片拍攝方面，iPhone 17 支援 4K 60fps Dolby Vision HDR，同時結合 Spatial Audio 立體聲錄製，以及風噪抑制與音源混合功能，讓後製不再需要額外專業軟體，就能完成精緻的作品。最具未來感的是，它支援空間攝影，能直接為 Vision Pro 帶來沉浸式回憶重現。

A19 晶片

iPhone 17 的效能核心是 A19 晶片。採用第三代 3 奈米製程，6 核心 CPU 與 5 核心 GPU 帶來跨世代的效能飛躍。與 iPhone 13 的 A15 相比，CPU 速度提升 1.5 倍，而 GPU 更是快了兩倍以上。

在 AI 時代，Apple將生成式人工智慧模型直接整合到 GPU，每一核心皆內建 Neural Accelerator。這意味著 Apple Intelligence 可以在裝置端即時運行，不僅保證了隱私安全，也讓翻譯、影像生成與智慧建議更加快速高效。

在續航方面，A19 與 iOS 26 的配合使 iPhone 17 可實現 30 小時影片播放。新加入的 Adaptive Power Mode，能根據使用者習慣提前調整耗能模式，將電力發揮到極致。

N1 無線晶片與 eSIM

Apple為 iPhone 17 引入全新的 N1 無線晶片，整合 Wi-Fi 7、Bluetooth 6 與 Thread 協議，連線速度與穩定度全面提升。這不僅優化了 AirDrop 與個人熱點的體驗，更象徵 iPhone 在智慧家庭與物聯網時代的主導地位。iPhone 17 支援一張實體 SIM 和 一張 eSIM，因為習慣使用雙實體 SIM 卡的用家要注意。

iOS 26 與 Apple Intelligence：智慧型體驗全面升級

隨著 iPhone 17 問世，Apple同步推出 iOS 26，以全新的「Liquid Glass」設計語言帶來視覺煥新。系統介面更加流暢，通知、Widget 與多工處理的顯示方式也更直觀，進一步提升使用者體驗。

最受矚目的，是 Apple Intelligence 的深度整合。透過裝置端的 AI 模型，使用者可以即時翻譯語音或文字，利用影像智能搜尋截圖內容，甚至透過來電與訊息篩選功能有效過濾干擾。這些功能不僅展現了Apple在 AI 領域的實力，也延續其一貫的「隱私優先」策略。

開賣﹑售價

iPhone 17 將在 9 月 12 日晚上 8 時起接受預訂，9 月 19 日起發售。儲存空間由 256GB 起，價格為 $6,899 起。