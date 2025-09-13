網民日本買電捲髮器被拒出境　機場扔4支電捲髮器　電器上機限制

近日有網民在 Threads 上分享，托家人在日本買一款電熱棒捲（電捲髮器），沒想到在回程時被攔在機場，指這款電器不能帶上機，因此要在機場把四支電捲髮器丟掉，損失了 3000 台幣。其實早有新聞和討論，出入日本機場時，不少家電都不能帶上機，特別是使用鋰電池的電器，但到底什麼是能帶，什麼不能帶呢？



首先要先了解日本機場與航空公司對鋰電池和含鋰裝置的基本安全規定。日本民間航空與運輸局，以及機場如成田、羽田等，都有明確說明：

鋰離子電池若功率在 160Wh 或更低，一般情況下是可以攜帶或託運的。超過這個範圍通常被嚴格禁止；備用鋰電池（不裝在設備中，亦即拆下電池的狀態）或外掛型電源（例如行動電源）通常只允許隨身攜帶，不可放託運行李。

設備若內建鋰電池且電池容量不明，或電池與發熱元件（加熱棒、電捲髮器內部的電熱部分）高度整合、無法拆卸電池，也會被視為風險較高的熱源＋電池整合體，有可能在安檢或航空公司規範下被禁止帶上機或託運。這類裝置在航空安全方面被嚴審。

在乘客攜帶這類裝置時，通常規定該裝置要完全關機（不能處於待機／睡眠模式），並在行李中有良好包裝，以防止移動造成短路或損傷。

5大電子產品上機手提／寄艙上機指引👇

【1】電池

未裝在相機／手提電腦中的備用電池，或者鋰金屬電池，都不能寄艙，只能手提上機，而鋰電池的鋰含量不可超過2g。

【2】行動電源

而俗稱「尿袋」的行動電源，亦不能寄艙，需要手提上機，尿袋容量亦要在 160Wh 或以下，即約 20000mAh。另外要留意，假如行動電源機身上無明確標示規格或數值，通常都會被禁止攜帶。

【3】手機／手提電腦／平板電腦

而手機、手提電腦及平板電腦等不能移除電池的電子產品，只要關閉電源後，即可放置於行李箱中一併寄艙，不過寄艙的話有可能有撞擊損毀風險，建議手提上飛機比較安全。

【4】暖蛋

充電式可發熱裝置例如「暖蛋」或「發熱外套」等，便攜式電子裝置中的電池和發熱部件必須分隔，並移除電池、發熱部件或其他部件，就可以手提／寄艙方式上機。

【5】自拍棒／相機腳架

腳架視乎高度有不同的攜帶方法。管徑 1cm 以下且可收縮至高度 60cm 以下，即可以手提行李登機；管徑 1cm 以上且可伸縮且收合後高度超過 60cm 以上者，便必須寄艙。