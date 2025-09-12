iPhone Air「捏」手勢惹爭議！蘋果為韓國市場取消動畫　原因曝光

iPhone Air一個「捏」的手勢讓韓國人破防，為此蘋果官網還特別進行了照顧。



對此，蘋果客服回應了「韓國官網iPhone Air圖取消捏合動畫」這一情況，稱蘋果公司在發佈動畫前會進行調查，然後根據每個國家的不同背景進行一定調整，韓國市場也不例外。

為了直觀展示iPhone Air的輕薄特性，蘋果特意設計了捏合的手勢動畫。

在中國、美國、日本等國家的蘋果官網上，這一動畫均正常展示，讓消費者能夠清晰地感受到產品的輕薄優勢。

之前有網友特別科普，捏這個手勢在韓國特別被禁止，因為在當地一旦有人比劃拿捏手勢，就會被視為直接的挑釁和羞辱。

此外，拿捏手勢在過去幾年裏成為了一個極端女權組織Megalia的標誌性手勢。

這個組織以攻擊韓國男性為主要內容，通過網路傳播暴論和侮辱性言論，引起了男性群體的不滿和憤怒。拿捏手勢作為這個組織的象徵，被廣泛使用並傳播，進一步加劇了韓國男性對這個手勢的敏感。

延伸閲讀：iPhone Air並非取代Plus！5.6mm鈦金屬輕薄機身 終結小屏偽需求（點擊連接看全文）

+ 10

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】