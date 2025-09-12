iPhone Air輕薄惹議！棄SIM卡槽卻搭A19 Pro　性能影像全面突破？

iPhone 17系列剛剛發布，不出意料關於這次蘋果「牙膏擠沒擠爆」的話題還是引起機圈網友們的討論。其中就有一種聲音表示，蘋果現在沒什麼能升級的了，只能卷輕薄，iPhone Air為了做薄幹脆放棄了SIM插槽，是真沒活兒了。果真如此嗎？我看未必。



iPhone Air雖然機身輕薄，但性能一點不含糊，搭載了全新的A19 Pro晶片。這款晶片採用3nm工藝，運算速度比上一代更快。其6核CPU中，性能核優化了前端帶寬和分支預測，能效核的末級緩存則提升了50%。GPU方面更是重點升級，每個核心都集成了神經網絡加速單元，峰值算力達到前代的3倍，讓iPhone Air的圖形處理能力接近MacBook Pro的水平。

iPhone Air機身輕薄（Apple官網）

蘋果還引入了第二代動態緩存架構，16位浮點運算性能翻倍，並加入了新的統一圖像壓縮技術。這些改進讓設備在運行大型遊戲、專業圖形處理或視頻編輯時更加流暢高效。

+ 3

通信方面，iPhone Air配備了第二代自研基帶C1X，下載速度提升2倍，功耗降低30%，信號更穩，數據傳輸更快。同時搭載自研無線晶片N1，優化了Wi-Fi 7、藍牙6和Thread技術的支持，無論是個人熱點還是AirDrop，連接速度和穩定性都有明顯提升。

影像系統上，iPhone 17 Pro首次實現後置三攝全4800萬像素，長焦鏡頭傳感器面積提升56%，支持8倍光學變焦，遠攝畫質更清晰。夜景和人像模式也通過算法進一步優化，複雜光線環境下表現更出色。

而iPhone Air雖為單攝配置，但也配備了一顆4800萬像素融合式主攝，支持24mm、28mm、35mm、48mm四種等效焦段和2倍光學變焦。搭配2.0?m大尺寸四像素傳感器，在暗光環境下依然有不錯的成像表現，配合蘋果一貫的影像調校，足以滿足日常拍攝需求。

軟件與AI的結合也在推進。蘋果正在開發一項名為「世界知識解答」的新功能，可能基於谷歌定製的Gemini模型，運行在自家雲服務器上。這項功能將率先集成到Siri，不再只是返回網頁鏈接，而是直接生成圖文並茂的答案，支持文本、圖片、視頻混合呈現。未來還可能接入Safari和「聚焦」搜索，顯著提升訊息獲取效率。

軟件與AI的結合也在推進（Apple官網）

值得一提的是，eSIM的支持限制，讓iPhone Air在國內的實用性打了折扣。不過北京電信已經宣佈具備eSIM開通能力，並將於9月19日隨iPhone Air開售同步上線體驗，套餐資費、權益不變，用戶只需帶上iPhone Air及個人身份證前往線下辦理即可，不支持線上辦理。

在中國內地，北京電信已經宣佈具備eSIM開通能力（中關村在線提供）

綜合來看，iPhone Air的輕薄設計確實帶來了一些功能取捨，例如單攝、取消實體SIM卡等。但它的晶片、通信、影像和AI功能還是獲得了明顯升級，可能沒有顛覆性的大改，但也沒有停止進步。

延伸閲讀：iPhone Air並非取代Plus！5.6mm鈦金屬輕薄機身 終結小屏偽需求（點擊連接看全文）

+ 10

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】