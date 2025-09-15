iPhone Air 5大秘密你要知｜超薄新機 iPhone Air 無疑是Apple 發佈會全場焦點。許多人在看到發佈會的當下，已被其Air命名所吸引，認為它是 iPhone 的輕量旗艦機。然而，除了主打的纖薄設計之外，Apple其實在細節上做了不少調整，當中有5大細節很可能被忽略，但卻深深影響了日常使用體驗。



1）唯一的單聲道喇叭

最讓人意外的，是 iPhone Air 僅配備單邊喇叭，將手機橫放播片時，未必能重現左右聲道的立體感。雖然Apple在發佈時強調音質依然保持高標準，但實際上機身底部兩側的開孔並非都屬於喇叭。左、右兩側靠近 USB-C 接口的孔洞，實際上其中一側與另一側都被配置為咪高峰，真正的音源輸出僅來自機身頂部的聽筒。

換句話說，頂部聽筒同時兼任外放喇叭，而下方不再像其他型號一樣有獨立的雙聲道揚聲器。對於追求立體聲效果的使用者來說，這樣的設計顯然是一種限制。如果你經常用 iPhone 外放音樂或影片，聲音會明顯少了「沉浸感」。

2）Dynamic Island 動態島下移

另一個細節是 Dynamic Island 動態島的位置略有調整。與 iPhone 17 與 iPhone 17 Pro 相比，Air 的動態島被安置得更靠下。乍看之下或許不易察覺，但若你把兩部 iPhone 並排，會明顯發現 Air 的螢幕上方留白稍多。原因在於，Apple為了實現超薄結構，必須重新設計前置鏡頭模組與 Face ID 的排列方式。

3）USB 2.0 傳輸速率受限

在連接性方面，雖然 Air 同樣換上 USB-C 接口，但傳輸速率僅支援 USB 2.0（480 Mbps），遠低於 iPhone 17 Pro 系列所支援的 USB 3.2 Gen 2（10 Gbps）。這意味著在進行大量檔案傳輸，例如將 4K ProRes 錄影素材匯入電腦時，Air 會耗費更長的時間。

4）充電速度較慢

在充電效能上，iPhone Air 也與 Pro 系列有所區隔。根據官方數據，Air 在使用快充充電器與對應線材時，可以在約 30 分鐘充至 50% 電量；相較之下，iPhone 17 Pro 系列則能在 20 分鐘內完成同樣的充電比例。

此外，在 MagSafe 無線充電方面，Air 的最高功率為 20W，而17／17 Pro／17 Pro Max 則可達 25W。對於每天都依賴快充的重度使用者來說，Air 在這方面的確慢了一些。

5）GPU 少一核心 效能受限

最後一個隱藏的細節，則是 A19 晶片在 Air 與 Pro 系列之間的差別。雖然兩者都搭載 A19，但 Air 的 GPU 僅有 5 核心，而 Pro 則擁有 6 核心。

這意味著 Air 在圖像處理能力上會略遜一籌，特別是在需要高強度圖形運算的情境，例如 3D 遊戲或高效能影像處理。當然，對於日常應用與絕大部分遊戲，Air 的效能依然足夠。但若你是對極致性能有所執著的玩家或創作者，Pro 系列才是你的最佳選擇。