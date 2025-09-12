Virtual Boy重製登陸Switch｜Nintendo Direct驚喜公佈NSO免費玩

Nintendo Direct驚喜公佈經典《Virtual Boy》重製登陸Switch 2｜最近Nintendo Direct發布影片，迎來一項出人意表的消息。任天堂宣布，將會推出「Virtual Boy Nintendo Classics》的經典遊戲合集，不僅支援現有的Nintendo Switch主機，更會同步登陸即將面世的次世代主機Switch 2。這項決定標誌著這款曾被視為「異類」的任天堂主機，在時隔多年後以全新的姿態回歸。



竟然將任天堂歷年最失敗的主機Virtual Boy下放至Switch上

《Virtual Boy》經典合集詳情

《Virtual Boy Nintendo Classics》將於2026年2月17日正式推出。此合集並非獨立販售，而是會納入「Nintendo Switch Online + 擴充包」服務的遊戲庫中，供訂閱會員免費遊玩。這項安排與早前已推出的《N64》及《Game Boy Advance》系列遊戲一脈相承，讓會員能以更優惠的方式體驗任天堂的經典作品。此合集首批將收錄共14（美國）／15款經典遊戲／，其後會陸續新增更多作品，確保內容的持續更新。

日本版有15款遊戲可玩

虛擬實境體驗重現

為忠實呈現《Virtual Boy》的獨特虛擬實境體驗，任天堂將為此合集推出專屬的遊玩外設。這款外設旨在重現當年《Virtual Boy》的眼罩式設計，讓玩家能沉浸於其標誌性的紅黑畫面世界。此外，官方亦提供了一款可自行組裝的厚紙板配件作為另一選擇，讓玩家能以更具趣味性與經濟效益的方式享受遊戲。這項巧思設計不僅照顧到忠實玩家的情懷，也為新一代玩家提供了獨特的遊玩體驗。

值得注意的是，《Virtual Boy Nintendo Classics》將同時支援Nintendo Switch及Switch 2兩款主機。讓廣大玩家得以在次世代的硬體上，重溫當年《Virtual Boy》的獨特魅力。作為一款在當年備受爭議的遊戲主機，《Virtual Boy》的遊戲風格與遊玩體驗極其特殊，如今能以這種方式重新登上舞台，無疑是對其歷史價值的一種肯定，同時也為Switch平台的復古遊戲庫增添了重要一員。