iPhone 17、Air、Pro Max 無法用保護貼（芒貼）迫裸機？Apple 4款新手機將於9月19日出貨，而就在發售前夕，網上突然傳出：蘋果官方不建議用家不要為iPhone 17加保護貼的傳聞，更指如強行加貼或會影響畫面清晰度，甚至會在撕走保護貼時，破壞了屏幕表面的7層反射鍍膜。



被迫當裸機派？

手機用家分成兩派，「裸機派」認為iPhone設計「靚仔」、新一代手機屏幕夠硬又防刮，沒理由要加個殼令它變得更厚，加保護貼更是交智商稅；而「安全派」的用家，每次購入新機自用，第一時間必定是加保護貼及機殼，以防新機撞毀；不過iPhone 17 用家有可能要被迫裸機。

iPhone 17 / Air 無法用保護貼，用家有可能要被迫裸機。

Apple 新機夠硬淨｜不用加貼芒也防刮

9月15日左右，網上傳出：Apple 官方建議用家不用為iPhone 17 系列新機加「芒貼」的消息，消息指新機表面／機背玻璃已升級為防爆／防刮能力高3至4倍的「第二代超瓷晶盾面板」，並有7層反射鍍膜直接融合在螢幕表面，如果在上面再加保護貼，有機會影響手機屏幕的視覺清晰感；「換芒貼」時甚至有可能同時撕毀屏幕上的反射鍍膜。記者未能在任何Apple的官方網頁上看到相關資訊。

iPhone 17 Pro Max 換芒索價＄2,953

此消息令不少用家擔心，因為不少人買硬質「玻璃保護貼」，原因是擔心手機掉在地上 令整個屏幕粉碎。如果未能加「芒貼」，新機一旦撞爆芒就可能要付費換屏。以下是iPhone 17 系列在1年 Apple Care 保養期後，各種零件修理費，iPhone 17 Pro Max 用家如果「爆芒」的話， 需要自費＄2,953更換屏幕；至於其他3款手機，換芒則需要$2,570。

不過，必須強調以上消息暫時只傳流傳，而且Apple 的「第二代超瓷晶盾面板」的確加強了防刮及防撞能力，用家大可不必太擔心。此外，我們會另文再深入分析「iPhone 17 / Air 無法用保護貼」這傳言的可信性，當文章上架後，會再更新本文，啟請留意。

