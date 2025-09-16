Apple 最新推出的 AirPods Pro 3，除了在音質、主動降噪與電池續航等方面有所升級外，最受矚目的升級之一，就是充電盒加入了 U2 晶片，沒想到 U2 晶片的主要作用是升級 Find My 功能，現時就算耳機不在充電盒中，也能透過 Find My 精準找到。



AirPods Pro 2 內建的 U1 晶片，用戶能在Find My App 中準確找到遺失的耳機盒。不過，U1 晶片的定位範圍有限，大約只有數十英呎的有效距離，對於在家裡或辦公室可能足夠，但一旦距離拉大，精準性便大幅下降。

AirPods Pro 3 的 U2 晶片將這個距離提升至約 60 公尺，相當於 U1 的三倍。這代表若耳機盒不小心遺落在咖啡店、健身房或停車場的角落，用戶仍能透過 iPhone 上的Find My功能鎖定方向。

有了 U2 晶片的支援，Find My 不再只是近距離的輔助，而是擴展成中距離的搜索。當你打開 iPhone 的「尋找」App，螢幕不僅會顯示方向箭頭與距離提示，還能在相隔數十公尺外依然維持穩定的定位訊號。

更重要的是，這種定位能力在找尋的時候更容易使用。比如說，你在旅行時將 AirPods Pro 3 留在酒店大廳椅子上，回房間才驚覺耳機不見，以往的 U1 晶片可能已經失去追蹤能力，而 U2 則能在更大範圍內持續回報，分別針對充電盒和兩隻耳機。這意味著找回的成功率大幅提高。