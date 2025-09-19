iPhone Air電池續航力實測比較　比預期出色！連播5小時片仍有81%

iPhone Air 真的為超薄機身犧牲電池續航力嗎？在Apple發佈會上，官方聲稱僅 5.6mm薄的 iPhone Air ，仍能維持全天候電池續航力時，不少人都抱著懷疑態度。畢竟，電池容量與機身厚度通常成正比，超薄設計往往意味著電量縮減。但 Apple 不僅給出官方數據，還強調其播放影片可達 27 小時、串流直播 22 小時。Tom's Guide 就進行了實測，到底 iPhone Air 的真實表現如何呢？



官方數據與實測落差

Apple的數據測試，通常基於高度受控的實驗室條件，例如以特定亮度播放影片，並關閉背景APP。然而，真實使用環境往往更嚴苛。為此，Tom's Guide將 iPhone Air 與 iPhone 17 系列 及 三星 Galaxy S25 系列 一同進行比較測試。

在 Tom's Guide 電池測試中，所有裝置均以 150 nits 螢幕亮度，持續透過 5G 網路進行網頁瀏覽。最終結果顯示，iPhone Air 撐過了 12 小時 2 分鐘，雖然不及 Pro Max 等旗艦型號，但表現仍屬可圈可點。

電池續航力

iPhone 17：12 小時 47 分鐘

iPhone 17 Pro：15 小時 32 分鐘

iPhone 17 Pro Max：17 小時 54 分鐘

iPhone Air：12 小時 2 分鐘

Galaxy S25 Edge：11 小時 48 分鐘

Galaxy S25 Ultra：14 小時 27 分鐘



由此可見，Air 與 iPhone 17 電池續航力只相差 45 分鐘，差距並不大。換言之，即使選擇超薄的 Air，也不會在日常使用中明顯落後。不過，若與 Pro Max 比較，則幾乎多出 近 5 小時的差距。

串流影片實測：超越官方預期

對於大多數人而言，長時間瀏覽網頁並不常見，更多人會用手機觀看影片。因此，另一個更貼近日常的測試就是 YouTube 串流影片播放。

在 5 小時連續播放測試後，剩餘電量數據如下：



iPhone Air：81%

iPhone 17 Pro Max：88%

Galaxy S25 Edge：67%



數據顯示，iPhone Air 在串流影片上的表現甚至超越 Apple 官方 22 小時的聲稱。若按比例推算，iPhone Air 在此情境下理論上可持續約 26 小時 19 分鐘。相比之下，Galaxy S25 Edge 則僅推算約 15 小時，差距相當明顯。

iPhone Air 專用 MagSafe 充電器

值得一提的是，Apple 同時推出了售價 $749 的 MagSafe 外接電池，專為 iPhone Air 設計。根據官方數據，它能額外提供 65% 的電量。實測中，裝配 MagSafe 後，iPhone Air 的續航時間延長至 17 小時 15 分鐘，與 iPhone 17 Pro Max 僅差半小時左右。

資料來源：Tom's Guide