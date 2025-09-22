iOS 26 vs iOS 18電池續航力測試　6款iPhone比較　電量大倒水

iOS 26 推出至今，除了一眾新功能被用家大讚之外，有很多網民都在討論續航力的問題，特別是對舊 iPhone 的影響。不少用家更新後，覺得電量明顯減少，但到底影響有多大呢？YouTube頻道@UltimateiDeviceVids 就比較 iPhone 11~16 六款 iPhone 在 iOS 18 和 iOS 26 的系統下的表現，發現大部分機款都因為更新令電量大打折扣。



@UltimateiDeviceVids 把安裝了 iOS 18 和 iOS 26 系統的 iPhone 11～16，同步打開遊戲﹑影片﹑網站進行測試，期間沒有其實背景運作的 App，模擬實際使用時的情況。結果發現，除了 iPhone 14 外，其他 5 款 iPhone 都在 iOS 26 系統影響下，減低電池續航力。

從以上的測試可以看到，iOS 26 對 iPhone 15﹑iPhone 16 的影響比較大，續航力甚至減少超過 1 小時。面對這麼誇張的電量倒退情況，還應不應該升級呢？Apple 給出了解釋。當 iPhone 完成大型系統升級時，手機需要在背景處理大量隱形工序，這些動作都會在升級後的幾天內持續運行，導致處理器和儲存空間負載增加，進而引起電加劇與機身發熱。

Apple 強調，這僅為暫時性現象，一般在一至兩天後便會恢復正常。不過如果沒有很需要使用新功能的話，也可以等到 iOS 26.1 更新，改善電池情況後才升級。