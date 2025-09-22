【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／樺加沙／颱風／打風／颱風／8號風球／防風／膠紙貼法】超強颱風樺加沙逼近，天文台會考慮在明日（23日）下午1時至4時改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風。並呼籲市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並盡快做好一切防風、防水浸準備。



兩大AI均指：唔止冇用更增加潛在危險

那一般市民有甚麼可做？阿媽教落，打風時應該在窗戶上以米字型／X型貼上膠紙，竟然完全冇用？記者向GPT-5及GROK 4.0提問，兩個AI模型均認為不單完全無用，更可能增加安全風險！

GPT-5 分析：貼膠紙可能反令玻璃碎片更大更銳

ChatGPT- 指出，在窗戶上米字型貼膠紙，不會提升玻璃的結構強度，無法減低玻璃被吹破的機率。有說法是膠紙可在在玻璃破裂時，減少碎片四濺的範圍，但其實不單效果有限，反令破碎的玻璃尖片沾在一起，風險與後續清理困難、殘膠附著，日後拆除耗時傷窗；更可能形成更大塊、更危險的銳利碎片！

真正有用建議：收走窗邊、露台的鬆散物（花盆、裝飾、雜物），避免被捲起成為飛來物。加裝窗花/防風板、使用較厚的夾膠玻璃、緊閉並加固窗框、及清理窗邊雜物。

GROK 4 分析：誤導的安全感反令市民低估風險

GROK 4 同樣對「米」字形或交叉形的方式在窗戶上貼膠紙帶來的加固效果起疑：「除非使用真正的防爆膜，普通膠紙的黏性和強度不足以顯著增強玻璃的結構強度。」並指這種來上一代誤導的安全感，反而會令人誤以為窗戶已經足夠安全，忽略做真正有效的防護措施；或在打風期間誤以為安全而靠近窗戶，帶來更大風險！

真正有用建議：如在經濟或時間上沒能力進行真正有效的防禦措施，最簡單的方法是關好窗戶、拉上窗簾，並在颱風期間遠離窗戶，才是更實際的做法。

