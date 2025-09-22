iPhone 17用戶千萬留意！貼芒貼小心中招　無塵倉慘變「毀容倉」

此前網絡傳言 iPhone 17 螢幕鍍膜、會被屏幕保護貼損壞說法最終被證偽；不過最新就有不少用家報告，如使用錯誤方法安裝保護貼，或極容易對手機邊框做成損壞。



據數碼博主「極客村長」透露，國內不少 iPhone 17 用家利用無塵貼膜工具安裝保護貼時，會因無塵倉夾位設計做成機身邊框部份刮損。

該博文同時上傳了部份「中招」機主提供相片，如下圖iPhone 17 Pro用家就因「閃魔」品牌無塵倉固定位夾得太緊，導致手機機頂邊框已被刮損。

另一用家「FSQ 的撓撓癢」亦表示，其同樣被無塵倉定位器，刮損了iPhone 17邊框跟螢幕之間部份，出現了明顯「戰損」刮痕。

這篇博文加入的「第一批iPhone 17貼膜受害者出現了」Hashtag ，日前更一度衝上微博熱搜榜Top 4位置，獲得數量龐大iPhone用家關注。

近年為讓手機用家更方便DIY安裝屏幕保護貼，減少氣泡或入塵的瑕疪，大都會提供「無塵倉」工具，以固定機身方式對齊貼膜，以簡易操作頗受青徠。

消息人在另文提到，網絡似乎有不少「戰損版」iPhone 17機身刮花情況；用家如想確保 iPhone 17 Pro 機身完整不刮損，最好在日常使用時配上保護殼。

Mobile Magazine 短評：今年iPhone 17為加強散熱表現換上鋁合金機身，不少測試確認裝置系統溫度更穩定；但相對保持機身「靚仔」外觀就要花心思。

相關文章：iPhone 17 Pro Max大型遊戲測試！多數可穩定30幀 GPU性能超預期（點擊連接看全文）

