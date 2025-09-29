大反枱日舞台劇加場｜9.29公售搶票｜座位表+連結｜林日曦x梁祖堯

大反枱日舞台劇加場｜9.29 加場公售搶票攻略｜《大反枱日》由林日曦x梁祖堯演出的舞台劇，決定來年2月開場，早前公售多個場次，一瞬即售罄。現決定加開15場，合共36場，最後機會fans一定不要錯過！9月29日加場正式公售，想了解如何搶購，以及想成功搶購一定要留意以下攻略。(6月26日更新連結)



大反枱日舞台劇加場

林日曦 x 梁祖堯！反枱反凳反埋蓆 反出巨型舞台劇，林日曦年度癲喪喜劇，《大反枱日》Big Fantod Day，fans一定不要錯過！

大反枱日舞台劇 加場 ｜9.29 Cityline公開發售

開賣時間：2025年9月29日早上9時

開賣連結：連結1、連結2

票價分為$880／$680／$480

大反枱日舞台劇 門券、座位表及價錢資訊

官方公布《大反枱日》門券價錢為$880／$680／$480

大反枱日舞台劇 演出日期

《大反枱日》演出日期為2026年1月23日至2月22日，合共36場

大反枱日舞台劇 發售資訊

早前公佈了《大反枱日》加場，在9月29日上午9時於Cityline公開發售。

一向對搶飛有不少心得的記者，如之前MIRROR、林家謙、周國賢、張敬軒等公認難搶的門券，都能成功搶到門券。就連今次陳奕迅演唱會都成功搶到飛，而且更成功搶購到「真正全場第1行的中央位置」。今次就分享一下記者於Urbtix城網成功搶飛的經驗及心得。

大反枱日舞台劇｜Cityline公售 6個搶票技巧

技巧1｜準備手機、平板及電腦多個不同瀏覽器

要成功搶入Cityline，建議電腦同時安裝多款不同的Broswer，如Google Chrome、Firefox、IE、Safari等。記者就會同時間開「Chrome」、「Firefox」及「Safari」，可開3個頁面同時嘗試登入。

當日搶購時系統會準時11時讓用家選擇進入購買「大反枱日 舞台劇」，便會因應時間而進入排隊頁面。另外，建議有手機、iPad平板的都打開App或網頁，一同load入網站，增加多幾個機會都好。

（當然要小心盡量避免同一個WiFi網絡下IP太多機同搶）

電腦外，手機亦最好安裝Urbtix app同時搶。

技巧2｜熟悉購票流程及要有耐心

購票都有一定流程，在購票前最好熟知流程，令有限時間購票時，不會做多、做錯事而浪費時間。成功登入後先輸入認證碼（不需要login會員都ok），然後再揀場次、門券數量，輸入信用卡資料購買便完成。基本上如果成功揀位，系統就已經會hold飛，只需要細心慢慢輸入，不要入錯便可。

以往經驗Urbtix出售約3000張門券，大約只可賣30分鐘，不過每當只餘下不足1／3門券時，server便會開始愈來愈拖慢，因此就算大家成功登入購票時，每一步都可能要load不少時間，一定要耐心等待每一個購票步驟。如果某一步驟等了很久都load不了，可嘗試按back重來。另外，有時server因太多人登入而極度不穩定，或許會不知原因而被踢出去，此時亦可嘗試按「退回」試一試能否回去登入。

技巧3｜準備不同SIM卡

用手機或平板最大優勢便是可以插sim卡獨立上網網絡IP，首先被ban IP的風險減低。多台手機用上不同電訊商，可分散風險。

準備好多張sim卡，以不同IP來搶飛。

技巧4｜隨機應變

除了如準備充足外，在搶飛期間多上不同網上購票或fans club群組（如FB或TG群組），看看成功購票個案調整搶飛方法。就以之前MIRROR公售、Eason公售為例，開始時阿K以電腦及iPhone運行購票網站為主，但後來發現有不少fans以電腦瀏覽器成功購入，因此立刻轉軚，主力以瀏覽器來搶飛。最後Eason早前公售成功搶購得十數張門券。

另外，因應時間的推移而改變搶飛策略亦都十分重要，如10點正準時入到當然搶最好日子最靚位置，而如果只餘下不足一半座位時，便要「退而求其次」，選擇平日及不太靚的位置（如$880位）以求入場。

技巧5｜提早5-10分鐘入網排隊

開售當日，因為需要提早排隊的關係，最好早上9：50－55分開始準備入網才是上策，有機會一看到可以排隊即按入去。

技巧6｜請準備AE信用卡

信用卡方面，記者建議使用AE會比其他較好，因為AE信用卡大都不需要SMS認證，之前曾經付款失敗的個案都是信用卡收SMS驗證碼出事，不是收不到便是太遲收，令購票失敗。亦可以考慮一些如MOX等虛擬信用卡，利用app來代替收SMS的方法，亦是較可取。