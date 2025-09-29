YouTube Premium功能升級！支援4倍速睇片　嘆256kbps高音質音樂

YouTube Premium 除了免廣告之外，近年持續推出更實用、更具吸引力的專屬功能。最近一波更新更是誠意十足，從播放速度到音質，再到智慧跳轉與 Shorts 體驗，都一次性升級，讓人感覺 Premium 不再只是單純的「免廣告方案」，而是逐漸走向進階影音訂閱服務。



4 倍速播放

不少人使用 YouTube 的目的並非娛樂，而是學習與吸收新知。例如觀看線上課程、科技產品教學或新聞評論時，很多人習慣把速度調快，讓自己更有效率地掌握重點。以往 YouTube 雖然提供 1.25 倍、1.5 倍或 2 倍速，但對於追求極速「快轉吸收」的人來說仍嫌不足。

這次 Premium 升級直接打開了新上限，最高可達 4 倍速播放，並能以 0.05 倍速為單位進行細緻調整。這意味著用戶可以根據內容長度與複雜程度，完全自訂最佳收看速度。舉例來說，兩小時的演講影片，原本可能需要分段收看，如今透過 3 倍或 4 倍速就能在短短半小時內快速掌握重點；

反之，如果是需要精讀的外語教學或音樂演奏影片，則能降低速度至 0.75 倍甚至更低，仔細聆聽細節。更重要的是，這項功能並不限於單一平台，而是同時支援 Android、iOS 以及網頁版 YouTube。

256kbps 高音質音樂

另一個令人矚目的升級，就是 256kbps 高音質播放。過去，YouTube 的音質表現一直被視為短板，雖然 YouTube Music 已經提供較高音質，但在主平台觀看音樂影片時，往往還是無法達到期待的水準。

如今，Premium 用戶在觀看官方音樂影片或 Art Tracks（即由唱片公司提供的純音軌）時，終於可以享受到高達 256kbps 的串流音質。雖然與 Spotify HiFi 或 Apple Music 的無損音質仍有差距，但對大部分聽眾而言，這已足以帶來明顯的細節提升，特別是在高頻的清晰度與低頻的厚實感上都有進步。

需要注意的是，這項功能目前僅限於 iOS 與 Android 版本的 YouTube App，而且並非所有影片都能支援。如果是一般創作者上傳的非官方音樂內容，音質仍然受限。但對於主要把 YouTube 當作音樂播放器的用戶，這無疑是相當實用的加分項。

智慧跳轉與影片導覽

YouTube Premium 的另一項新亮點是智慧跳轉。這項功能利用 AI 分析影片內容，幫助觀眾快速找到重點片段。以往用戶需要手動拖動時間軸，或依賴創作者設定的章節標籤；現在，AI 能夠根據影片語音與畫面，自動判斷「最可能是重點的區段」，並讓觀眾一鍵跳轉。

例如在觀看一段 20 分鐘的產品開箱影片時，你可能只想直接看到實測效能或遊戲測試部分，智慧跳轉就能自動幫你略過冗長的開場或贊助宣傳，節省寶貴時間。對於習慣「碎片化觀看」的年輕觀眾來說，這正好擊中痛點。

Shorts 體驗與智慧下載

在 TikTok 與 Reels 強勢崛起的當下，YouTube Shorts 已經成為平台搶佔年輕觀眾注意力的重要武器。Premium 升級為 Shorts 帶來了智慧下載功能，用戶可以在有 Wi-Fi 時自動下載喜歡的短片，離線時依然能觀看，不必擔心流量消耗。此外，Premium 也持續支援畫中畫模式，讓用戶能邊看短片或影片，邊處理其他應用，提升多工效率。