Huawei Watch GT6系列港版公布｜運動健康監測升級｜售價發售詳情

Huawei GT6系列港版公布｜售價+發售詳情｜Huawei早前於法國正式公布三款運動手錶，包括GT 6 、GT 6 Pro以及Ultimate 2。記者親赴東莞華為總部，參與三款錶品發布會。HUAWEI WATCH GT 6、WATCH GT 6 Pro 以及旗艦級的 WATCH Ultimate 2 港版正式亮相。先介紹WATCH GT 6 與 GT 6 Pro，剖析兩款新品如何滿足從都市生活到極限運動的不同用家需求。



Huawei Watch GT6系列港版公布

設計美學與續航力並重

HUAWEI WATCH GT 系列自面世以來，長效續航一直是其最深入用家民心。全新的 GT 6 系列不僅繼承了此優良傳統，更在設計工藝上有大突破。兩款手錶均配備了 1.47 吋的 AMOLED 高清屏幕，即使在戶外強光下，錶盤資訊依然清晰可見。在續航表現上，標準版的 WATCH GT 6 在輕度使用場景下，最長可提供高達 21 天續航力。而功能更強、監測更頻繁的 WATCH GT 6 Pro，在標準使用模式下亦能達到 12 天的水平，確保長時間的戶外活動或專業訓練中，依然是最可靠的夥伴。

Huawei Watch GT6 Pro

HUAWEI WATCH GT 6：時尚全能，日常健康生活夥伴

HUAWEI WATCH GT 6 專為追求時尚與全面健康管理的都市用戶家而設的智能手錶。它在設計上更顯圓潤與多樣化，擁有不同材質的錶帶選擇。功能上，GT 6 可化身為全天候的健康管家，加上升級的 HUAWEI TruSense 系統，它提升了心率及血氧飽和度（SpO2）監測的精準度，更引入了情緒健康追蹤、科學睡眠監測及壓力管理等功能，可深入了解自己的身心狀態。此外，它亦支援超過 100 種運動模式，從跑步、游泳到瑜伽，皆能提供詳盡的數據記錄與分析。

41mm Huawei Watch GT6

HUAWEI WATCH GT 6 Pro：頂級用料精工鍛造

WATCH GT 6 Pro 為專業與極限而生的精品運動錶，擁有非凡質感，錶身採用了航空級的鈦金屬，兼具輕巧與堅固；鏡面則以堅硬耐磨的藍寶石玻璃覆蓋，有效抵禦戶外活動中可能遇到的刮擦與碰撞。整隻手錶更具備 IP69 及 5 ATM 的頂級防水防塵等級，不僅能應對日常生活中的汗水雨水，更能陪伴使用者進行潛水等嚴苛的水下活動。

Huawei Watch GT6 Pro

功能上，GT 6 Pro 專為戶外運動愛好者及專業運動員進行了深度優化，特別是在單車運動方面，內置了專業的單車功率計，無需外接設備即可評估騎行表現，並可透過藍牙連接心率帶、速度計及踏頻器等專業配件，獲取更全面的訓練數據。安全方面，GT 6 Pro 內置了跌倒偵測功能，一旦偵測到用戶意外摔倒，便會自動觸發 SOS 緊急聯絡，為單獨進行戶外探險的用戶提供多一重生命保障。在健康監測層面，GT 6 Pro 更加入了心電圖（ECG）及脈搏波心律不整分析功能，能夠提供更具參考價值的專業心臟健康數據，實現了從日常監測到專業健康管理的跨越。

華為今次於總部發布的 WATCH GT 6 與 GT 6 Pro，都將會推出香港版本。主打大眾市場的 HUAWEI WATCH GT 6 系列，提供了 46mm 及 41mm 兩種尺寸。46mm 版本售價由 HK1,699至HK2,099 不等；而設計更顯精緻的 41mm 版本，售價則由「流光紫」的 HK1,699起，至配備米蘭尼斯錶帶的「淺金色」版本HK2,299。

定位更專業的 WATCH GT 6 Pro，售價則由 $2,499的「曜石黑」版本起，至配備鈦金屬錶帶的「鈦空銀」版本$3,499。凡預購 GT 6 全系列或 GT 6 Pro，即可獲贈包括 HUAWEI Band 10 智能手環、額外錶帶及智能體脂磅等豐富禮品。即日起預訂，10月11日正式推出。