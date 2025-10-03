日本旅行八達通以外3大必用電子錢包｜信用卡與手機支付慳錢攻略

日本旅行3大必用電子錢包，信用卡與手機支付慳錢攻略｜隨著日圓匯率持續處於低位，港人「返鄉下」的熱情有增無減。以往大家習慣在出發前兌換大量日圓現金，但時至今日，日本的電子支付發展一日千里，為旅客提供了更多元化、更便捷的消費選擇。雖然八達通正式登陸日本，為港人帶來一絲熟悉感，但若想在旅程中消費得更精明、更靈活，其實市場上早已有多種更具優勢的支付工具。透過精選信用卡及手機支付，輕鬆應對遊日期間的各種消費場景，甚至賺取額外回贈。



信用卡篇：精明選擇高回贈，輕鬆抵銷外幣交易費



提到海外消費，不少人會對信用卡高達1.95%的外幣交易手續費（Foreign Currency Transaction Fee）望而卻步。然而，只要懂得選擇，部分信用卡提供的現金回贈或優惠，不僅能完全抵銷手續費，更能帶來實質的現金節省。關鍵在於挑選一張專為外遊或外幣簽賬而設的「神卡」。以下4張信用卡，便是記者外出日本旅行時必備的信用卡。

滙豐EveryMile信用卡：限時旅遊禮遇與里數回贈

滙豐EveryMile信用卡亦是近年不少喜歡旅行人士愛用的信用卡，更全面的旅遊禮遇及靈活的里數兌換計劃，成為不少人的首選信用卡（記者亦是）。其優秀的里數回贈率，海外簽賬低至HK2=1里（限時優惠至2025年11月尾），即使是本地指定商戶的日常消費，亦可享有HK5 = 1里的回贈率。其所賺取的「獎賞錢」系統極具彈性，除了可以兌換飛行里數外，亦能用於抵銷賬單或兌換其他禮品。更重要的是，此卡為持卡人提供每年6次免費享用機場貴賓室的服務。對於追求旅遊體驗的用家而言，EveryMile信用卡無疑是張功能全面的必備卡。

JCB信用卡：深入日本的在地支付王者

作為日本唯一的國際支付品牌，JCB信用卡在日本擁有無可比擬的「主場優勢」。其受理網絡遍佈全國，從大型百貨公司、連鎖電器店，到地區性的餐廳及小商店，接受程度極高。更重要的是，JCB經常針對旅客推出極具吸引力的推廣活動。例如近期推出的交通卡感應支付優惠，旅客只需將JCB卡綁定至Apple Pay，在日本指定大眾交通工具直接感應支付車費，即可享高達50%的現金回饋，對於需要頻繁乘搭鐵路的自由行旅客而言，絕對是一大福音。此外，JCB亦不時提供指定商戶折扣、機場貴賓室服務等，這些都是一般信用卡難以比擬的在地化禮遇。

Mox Card：高額旅遊回贈的虛擬銀行新貴

近年，虛擬銀行推出的信用卡亦成為旅遊消費市場的強大挑戰者。以Mox Card為例，其推出的旅遊推廣活動，針對航空公司、旅遊預訂平台等指定商戶提供高達5%的CashBack現金回贈。這意味著扣除約1.95%的手續費後，消費者仍能享有超過3%的淨回贈，回報率相當可觀。即使是在一般商戶消費，Mox Credit亦提供1%無上限現金回贈。這種以高回贈覆蓋手續費的策略，讓旅客在消費時無需再為額外費用而煩惱，每一筆簽賬都能賺取實際回饋，非常適合用於預訂機票酒店或在當地進行大額消費。

AEON WAKUWAKU信用卡：專為日本愛好者而設

對於鍾情於日本旅遊的消費者，AEON WAKUWAKU信用卡則提供了更直接的回贈方案。此卡主打在日本簽賬可享高達3%現金回贈，回贈率清晰易明，無需滿足複雜的簽賬要求。而且同樣地，這個回贈率已足夠抵銷外幣交易手續費有餘。

電子錢包與交通卡：手機在手通行無阻



除了實體信用卡，手機支付的便利性更是現代旅遊不可或缺的一環。只需一部智能手機，就能解決交通、餐飲及購物等多方面需求。

AlipayHK：無縫對接日本PayPay支付網絡

對於香港人來說，AlipayHK（支付寶香港）絕對是遊日的一大驚喜。透過與日本主流二維碼支付工具PayPay的合作，AlipayHK的應用範圍得以幾何級數擴展。PayPay在日本的普及程度極高，覆蓋超過百萬間商戶，當中包括便利店、藥妝店、餐廳，甚至許多只收現金的傳統小店或屋台。旅客付款時，只需向店員示意使用PayPay，然後打開AlipayHK內的付款碼讓對方掃描即可。系統會根據即時匯率自動換算成港幣進行結算，匯率透明，過程中亦不收取任何手續費。

手機版Suica：乘車購物一拍即達的終極便利

談及日本的交通卡，Suica（西瓜卡）的地位無可取代。iPhone用戶更可將Suica直接加入Apple Wallet，化身為手機版Suica，非常便利。首先，它讓你的iPhone成為一張通行全國的交通卡，無論是JR、私鐵還是巴士，只需將手機輕觸感應器即可入閘，反應速度與實體卡無異。其次，手機版Suica亦是極佳的小額支付工具，在遍佈全國的便利店、自動販賣機、連鎖快餐店及部分超市，只要看到IC卡的標誌，都能用它輕鬆付款。

手機版Suica最大的優勢在於其增值方式。無需再到車站排隊尋找增值機，更無需準備現金。當卡內餘額不足時，只需在手機上打開Wallet應用程式，即可隨時隨地透過已綁定的香港信用卡（如AE、Mastercard）為Suica增值，整個過程數秒內完成。