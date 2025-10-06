新Model 3硬件升級！續航距離提升｜Model Y減價！最高減達14%

Tesla 宣佈 2025 年最新款 Model 3 正式升級登場，除了硬件更新與續航表現提升外，亦同步調整 Model Y 的定價策略，最高減幅達 14%。這次更新令兩款主力電動車在性能與價格上更具競爭力，Model Y在一換一計劃下的新定價非常吸引。



Model 3 硬件進化 續航距離大增

2025 年新款 Model 3 採用最新 Tesla Vision 感測與 Autopilot 系統升級，全車配有8個外置鏡頭，進一步優化駕駛輔助體驗。根據官方數據顯示，Model 3 標準版的 WLTP 續航里程由過去的 629 公里提升至 660 公里，增幅達 4.9%；而高性能版 Model 3 Performance 的續航表現更由 528 公里上升至 571 公里，提升幅度高達 8.1%。

這意味著，在同級距電動房車中，Model 3 的續航再度拉開差距。結合 Tesla 獨家的能效管理與低阻空氣力學設計，車主在實際駕駛中可享受更長里程與更穩定的電池表現。

性價比提升明顯

根據 Tesla 公布的香港售價，Model 3 標準版定價為港幣 $249,000 起，長續航版本及 Performance 高性能版本的售價則分別為 $269,000 與 $325,314（以上價值同為「一換一」後）。在售價不變，續航力提升的情況下，升級後的Model 3性價比更高。

Model Y 調價最高減幅達 14%

與 Model 3 的技術升級同步，Tesla 也對旗下暢銷 SUV — Model Y 推出全新定價策略，最高減幅高達 14%。根據官方資料，標準版 Model Y 的售價降至港幣 $293,508（一換一後），比舊價下調超過三萬元 。