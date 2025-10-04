《Midnight Murder Club》｜「大逃殺」槍擊遊戲 玩法多變

《Midnight Murder Club》｜由美國Velan Studios開發的《午夜謀殺俱樂部Midnight Murder Club》，是一款標榜捉迷藏元素的主觀視點射擊遊戲，設有PS5及STEAM版本，其中PS5版售價為$79，屬便宜的獨立遊戲。



此作風格較為黑暗另類，最多六名角色在神秘大宅互相廝殺，每人僅持手槍﹝六發子彈﹞與電筒，大家在黑暗空間內來一場捉迷藏式的生死鬥。由於大宅現場真得很黑，所以逃命玩家只能開電筒，以微弱光線才可看到門口，問題是一開電筒或燈，就可能引到追殺一方衝過去，因此這類密閉空間「大逃殺」遊戲，有其刺激吸引之處。

此作有多種模式及玩法，其中FREE FOR ALL是限時內六人互鬥，殺敵最多的獲勝；THIEFT IN THE NIGHT就是六名角色分三隊，要限時內將貴重物品「骷髏頭」放入金庫，最多一組取勝。HEAD HUNTERS就是兩名獵人角色，追殺餘下四人，而他們在逃亡之餘，亦要尋找圖騰才可生存。

特別介紹一個名為WILDCARDS萬能牌的模式，玩家可利用卡牌去改變遊戲規則、詛咒對手、獲得祝福等，例如設置陷阱、加速移動、令對手跳舞等，這類卡牌多種40種，隨時讓遊戲變得很歡樂、或者充滿危機，變化相當大。