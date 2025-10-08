MacBook化身救命神機｜中國旅客巴西驚險擋子彈！Nokia後繼有Book

MacBook化身救命神機，中國旅客巴西遇搶劫驚險擋子彈｜談起能夠在危急關頭「救人一命」的電子產品，相信不少人腦海中首先浮現的，會是昔日被譽為「神機」的Nokia手機。其堅不可摧的形象深入民心，擋子彈的傳說更是在網絡世界廣為流傳。然而，這項「殊榮」如今已非手機專利，看來連設計簡約、以高效能見稱的MacBook，亦在不經意間繼承了這項救命的「隱藏功能」。



這則最新的「護主」傳說，來自一位中國內地男子的於小紅書分享親身經歷。10月1日晚上七時許，他在巴西聖保羅結束公幹，準備從JW萬豪酒店旁的加油站，叫一輛Uber前往機場。就在他拖著行李箱，將手提電腦等隨身物品放在腳邊，等待車輛到來的那一刻，畫風驟變。一輛車突然從加油站的洗車區疾速衝出，一名匪徒下車直奔他而來，目標正是他裝有護照和重要資料的書包及行李箱。

（圖片來源：小紅書）

千鈞一髮之際，物主下意識地拚命抵抗。幸而加油站職員及時發現並上前，匪徒才匆忙搶走行李箱後迅速逃離。驚魂甫定後，工作人員確認他沒有受傷，並協助報警。當地警察在十分鐘後趕到，為他作了筆錄，但坦言這類劫案時有發生，要尋回失物的機會相當渺茫。此刻，他慶幸自己人身安全，卻未曾想過，真正的生死關頭其實在他未察覺之時已經發生。

（圖片來源：小紅書）

（圖片來源：小紅書）

直到他抵達機場辦理登機手續、通過安檢時，才發現了那令人心疼又感激的一幕。那部陪伴他奮鬥了五年的MacBook Pro，機身已經完全損毀，中央赫然嵌著一顆子彈。他這才恍然大悟，原來在與匪徒拉扯的混亂中，對方曾悄悄開槍，是這部忠心耿耿的電腦，用自己的「身體」為他擋下了這致命一擊。正如他在社交媒體「小紅書」的帖文中所言：「是它拼命保護了我。」簡單一句，道盡了劫後餘生的複雜心情。

（圖片來源：小紅書）

無獨有偶，手提電腦化身「護身符」的案例並非只此一宗。數年前，在美國佛羅里達州一個機場發生的槍擊慘劇中，亦有相似的奇蹟發生。當時一名男子身處亂局，射向他的子彈正正被他背囊裡的一部MacBook Pro成功阻擋，使他幸運地逃過一劫。

當事人亦在事後分享中強調，不希望外界過份吹捧任何品牌的產品，他的初衷僅是分享這次經歷，並以自身慘痛教訓提醒大家，到南美等地旅遊時需格外注意安全，例如盡量低調穿著、重要物品分開擺放、避免夜晚在街上久候等。