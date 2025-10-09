WhatsApp必用新訊息翻譯功能　iPhone支援19種語言　包括繁體中文

WhatsApp近日宣布，推出「訊息翻譯（Message Translation）」功能，讓用戶無論身處世界任何角落，都能即時理解外語內容。這項功能目前正逐步向全球 Android 與 iPhone 用戶推出，其中 iPhone 版本更一次支援多達 19 種語言，包括繁體中文。



一鍵翻譯外語訊息

新功能的最大亮點，是用戶無需開啟其他應用程式或使用 Google Translate，只需在 WhatsApp 對話中長按外語訊息，系統即會跳出「翻譯」選項。點擊後，用戶可選擇目標語言與翻譯方向，例如從英文翻譯成繁體中文，或反之。

WhatsApp 亦提供語言包下載選項，用戶可事先將常用語言儲存於裝置中，以便日後離線時仍能即時翻譯訊息。這意味著，即使在沒有網絡或信號微弱的情況下，也能順利閱讀外語內容，無需倚賴雲端運算。

這項設計對經常與海外朋友、跨國工作夥伴或外語群組成員交流的用戶而言極具實用性。過去必須切換應用程式或複製貼上至翻譯工具的繁瑣步驟，如今只需一指動作即可完成，大幅提升溝通效率。

Android 加入「自動翻譯整串對話」功能

雖然 iPhone 版本一次支援的語言種類更多，但 Android 用戶也享有另一項獨家便利功能——自動翻譯整串對話（Auto Chat Translation）。啟用後，系統會自動偵測外語訊息並即時翻譯，讓整個對話串以用戶熟悉的語言顯示。

目前 Android 版本支援 6 種語言，包括英文、西班牙文、印地文、葡萄牙文、俄文與阿拉伯文。Meta 表示，未來將持續擴大語言範圍，使功能最終達至與 iPhone 版本相同的全面支援。

iPhone 版本支援 19 種語言

根據 WhatsApp 官方公告，iPhone 用戶可率先使用超過 19 種語言進行訊息翻譯，其中包括繁體中文、簡體中文、日文、韓文、德文、法文、義大利文、泰文、越南文等主要語言。