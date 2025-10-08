WhatsApp告別電話號碼時代　新「用戶名稱功能」不怕陌生人騷擾？

近日WhatsApp即將為Android用戶推出一項新功能，就是支援用戶名稱功能，這項改變意味著，未來用戶將不再僅能依靠電話號碼作為帳戶識別，而是可以跟Telegram與Signal等其他通訊軟體一樣，使用自訂用戶名稱與人溝通!



根據最新Android測試版本的設定頁面顯示WhatsApp已低調加入「用戶名稱功能」的選項，讓用戶能在系統全面上線前，提前搶先鎖定自己心儀的用戶名稱。

WhatsApp將加入「用戶名稱功能」（WhatsApp）

這種做法不僅能避免，早期使用者搶先佔用熱門用戶名，也確保了名稱分配的公平性，讓所有用戶都有同等機會註冊自己想要的專屬名稱。

當然用戶名的設定也有一套明確規範，首先名稱不得以「www.」開頭，必須包含至少一個英文字母，並且僅能使用小寫字母數字句點及底線等符號其他特殊字元或大寫字母則不被允許。

這項新功能除了提升便利性外，也將進一步強化用戶隱私保護。許多用戶對於向剛認識的陌生人，透露自己的個人手機號碼感到不安，而用戶名系統的引入正好能解決這個痛點，讓用戶可以在不暴露真實號碼的情況下，安全地與他人建立聯繫。

雖然目前WhatsApp官方尚未公布確切的推出時間表，但從各項準備來看，這項用戶名稱註冊功能，極有可能在未來幾個月內正式向所有用戶推送!

相關閲讀：Perplexity登陸WhatsApp！6步教你設定翻譯／修圖／解答一應俱全（點擊連結看全文）

+ 1

延伸閱讀：

SmarTone 狂減 Galaxy S25+ 512GB 現客低見 $6,798!

搭載國產1吋大底主鏡 + 雙潛望長焦，小米 17 Ultra 拍攝系統曝光!

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】