上圖吸附於iPhone Air機背的並非普通磁吸卡套，而是「TicNote智能錄音卡」——一款淨機身僅3mm厚、重29g的超薄智能設備，堪稱目前市面上最纖薄的專業錄音設備。它搭載自家研發的「Shadow AI」人工智能系統，專門深度分析錄音內容（支援電話通話及視像會議錄音），不僅自動轉錄成文字，更可即時生成會議摘要、行動建議等實用內容，功能遠超手機內置的錄音轉文字系統。其極簡典雅的設計與iPhone Air等纖薄手機完美配搭，隨附的磁吸卡套可直接貼合手機背殼，攜帶零負擔之餘，更為你的專業形象加分。



極致纖薄設計 與iPhone Air完美配搭

「TicNote智能錄音卡」採用鋁製外殼配合OLED顯示屏幕，機身僅3mm厚、重29g；簡約典雅的設計與iPhone Air等纖薄手機完美配搭。64GB內置儲存空間可保存超過430小時錄音內容，即使無WiFi環境亦能正常運作。

從卡套中拆出TicNote 智能錄音卡本體，可見機身真的非常輕薄。

專業錄音規格 雙模式靈活切換

硬件配置方面，TicNote搭載三顆MEMS咪高峰，靈敏度遠高於一般手機，配合AI降噪技術有效過濾環境噪音。OLED顯示屏幕旁邊有電源掣以及Mode模式切換鍵，提供「揚聲器」及「聽筒」兩種錄音模式：前者適合會議、講座等開放空間；後者專為電話採訪、遠程會議等私密通話而設。操作極其簡便，只需長按開關2秒即可開始或結束錄音。

OLED顯示屏幕旁邊有電源掣以及Mode模式切換鍵

小巧機身內置25小時電量｜附型格磁吸卡套

別看TicNote身形纖薄，其470mAh電池可連續錄音25小時，待機時間更長達20天，僅需1.5小時即可完成快充。產品附送磁吸錄音卡套，可直接吸附於手機背殼，完全不佔空間，真正做到無感佩戴。無論商務會議還是日常使用，都能為專業形象加分。

產品附送磁吸錄音卡套，可直接吸附於手機背殼

AI智能分析 遠超手機原生系統

TicNote的最大賣點是搭載自家研發的「Shadow AI」人工智能系統，功能遠超手機內置的錄音轉文字系統。系統整合Gemini 2.5、ChatGPT-5等頂尖大語言模型，支援包括廣東話在內的120多種語言即時翻譯，並具備智能斷句、自動排版功能。

「Shadow AI」能深入理解錄音內容，自動生成會議摘要、行動建議及待辦事項。系統提供超過40個專業總結模板，用家更可自訂Prompt模板。特色功能「頓悟時刻」(Aha Moment)能主動發掘對話中具價值的內容，並生成視覺化思維導圖，協助用家建立智能化的記憶儲庫。值得一提是，TicNote支援APP與Web雙端同步，數據透過Google Cloud及AWS新加坡伺服器處理，嚴格遵循全球數據保護法規，專業用戶不必擔心重要情報流出。

靈活訂閱方案

TicNote 的「Shadow AI」由於整合了多個收費AI平台去處理資訊，所以提供了三種收費訂閱方案：

免費版：每月600分鐘語音轉文字，TicNote錄音卡已包免費版使用權，不必再付費。

專業版：月費HK$98／年費HK$588，提升至1,500分鐘語音轉文字配額。

商務版：月費HK$228／年費HK$1,888，有6,000分鐘語音轉文字配額。



定價：HK$1,288｜CSL、豐澤、蘇寧、領域、友和等零售商有售。