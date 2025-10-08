iPad mini 8爆料：2026年登場　價錢不變　升級OLED螢幕、A19晶片

iPad mini 8 要來了？Apple 似乎正為旗下最受歡迎的輕巧平板 iPad mini 系列準備一次重要革新。根據彭博社記者 Mark Gurman 最新爆料，iPad mini 8 已在開發中，預計將在明年正式亮相。從目前流出的資訊來看，新一代 iPad mini 不僅在效能上再度升級，更可能首次採用 OLED 屏幕。



A19 Pro 晶片加持

根據 Apple 內部代碼（代號 J510/J511）流出的資料顯示，iPad mini 8 將搭載與 iPhone Air 同級的 A19 Pro 晶片，這是 Apple 最新一代的 3 奈米 N3P 製程晶片。與前代 A17 Pro 相比，A19 Pro 在效能與能源效率上均有顯著提升。

不同於 iPhone 17 Pro Max 所使用的高階版本，iPad mini 8 預計會搭載與 iPhone Air 相同的 中階 A19 Pro，採用 6 核 CPU 配合 5 核 GPU 的設計。雖然規格略低於旗艦 iPhone，但仍遠超前代的 A17 Pro。這款晶片的 GPU 採用新架構與更大的快取記憶體，每核心均內建 Neural Accelerator（神經加速器），可提供高達三倍的峰值 GPU 運算能力。

此外，A19 Pro 的 16 核神經引擎 在 AI 任務中表現更為出色，能更高效地處理影像辨識、即時翻譯與 Apple Intelligence 的運算需求。這意味著 iPad mini 8 不僅能在多媒體應用上展現流暢表現，也能充分支援 iPadOS 26 之後的 AI 功能，例如自動摘要、影像生成與智慧筆記等。

OLED 螢幕或成最大亮點

在螢幕技術上，iPad mini 8 或將迎來一次強勁升級。根據來自韓國及中國供應鏈的多方消息，Apple 已經評估由 Samsung Display 研發的 OLED 面板，並計畫於新一代 mini 系列上採用。

與現有的 LCD 面板相比，OLED 能夠逐像素發光，讓畫面呈現更深邃的黑色與更鮮明的色彩對比，同時提供更廣的可視角與更快的響應速度。這項技術早已應用在 iPhone 及 iPad Pro 系列，如今若延伸至 mini 系列，將使其在娛樂與繪圖應用上更具競爭力。

目前傳聞指出，iPad mini 8 的螢幕尺寸可能從 8.3 吋增至 8.7 吋，邊框進一步縮窄，外觀仍維持熟悉的全螢幕設計。不過，為了平衡成本與續航力，新款 mini 可能採用單層 LTPS OLED，而非 iPad Pro 所用的雙層 LTPO 結構，因此仍可能維持 60Hz 更新率，未支援 ProMotion 自動更新技術。

最快 2026 登場

關於推出時間，目前市場意見略有分歧。根據韓國媒體《ET News》與《ZDNet Korea》的報導，iPad mini 8 與 iPad Air 的 OLED 版本可能會同步於 2026 年推出。而市場研究機構 Omdia 則推測，Apple 將在 2027 年才全面導入 OLED 技術。

至於售價，雖然目前仍未有具體消息，但分析師普遍預期，iPad mini 8 的起售價將維持在 499 美元左右，與現有 iPad mini 7 相若。彭博社記者 Gurman 也在其《Power On》專欄中指出，Apple 內部正在討論推出一款「平價版」 mini，以降低入門門檻、吸引更多用戶。