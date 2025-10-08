10月新番動畫兩大推薦 舊作品、新玩法｜又到了動畫迷最期待的10月新番季！特別值得關注的是《幪面超人》系列的創新突破《東島丹三郎想成為幪面超人》，以及《銀魂》原班人馬製作的爆笑外傳《銀魂 3年Z班銀八老師》。而《我的英雄學院》、《一拳超人》、《SPY X FAMILY》等人氣續作也將迎來關鍵篇章，從熱血超英到溫馨日常，從異世界冒險到現代奇幻，各種類型應有盡有。



CCSTOYS究極斷空我開箱｜超多合金與燈效．2公斤重玩一次如做健身

《東島丹三郎想成為幪面超人》比拉打更拉打

《幪面超人》來年已踏入55週年，想不到依然能變出新意，「令和第七騎」《幪面超人ZEZTZ》以間諜主題及夢境之戰被受好評；另一部「拉打」衍生作品《東島丹三郎想成為幪面超人》也非常不錯。(MyTV Super／巴哈動漫瘋已上架)

主角是自小夢想成為《幪面超人》的中年大叔東島丹三郎，數十年無間修行（請問你是否《一拳超人》琦玉的朋友？），將人類的血肉之軀竟訓練成「拉打」一樣強大，戴上兒童卡通面具就站出來行俠仗義、為弱者抱打不平，在日劇及動畫一堆溫柔暖男之外，帶來一股極度不足的剛陽味，難怪首播後獲網民大讚比「原版拉打」更令人熱血沸騰！

《銀魂 3年Z班銀八老師》惡搞全新進化

《銀魂》原版動畫在尾聲已被評內容太認真、失去風趣幽默本色，尤其是電影版The Final再次重複描寫阿銀與師傅吉田松陽（真身為：虛）的瓜葛，可說是失敗的反高潮作品。Sunrise（現為BN Pictures）痛定思痛；既然《銀魂》角色依然能生金蛋，索性將一套搞笑外傳《銀魂 3年Z班銀八老師》動畫化。(Netflix 已上架／逢星期二更新)

從銀時手上左手交右手接棒成為主角的阿Sir「坂田銀八」

銀魂角色則轉生成為學生齊齊惡搞

故事大玩日本經典校園劇《3年級A班金八先生》，從銀時手上左手交右手接棒成為主角的阿Sir「坂田銀八」，要在收生不足面臨「殺校」的銀魂高中想出方法增加人氣（以及爭取加人工），其他銀魂角色則轉生成為學生齊齊惡搞；第一集已喪玩《龍珠》地獄gag，尤其玩荷里活DEI風氣+垃圾真人版《龍珠：全新進化》，笑到fans翻肚。

玩荷里活DEI風氣+垃圾真人版《龍珠：全新進化》，笑到fans翻肚。

《我的英雄學院 FINAL SEASON》正邪師傅2 vs 2大決戰

已播出到第9年的《我的英雄學院》動畫版，終於進入FINAL SEASON第 8 季，英雄聯盟與敵聯合的最終生死戰開打，歐爾麥特（三宅健太 聲演）與綠谷出久（山下大輝 聲演）一同迎擊 All For One（大塚明夫 聲演）與死柄木弔（內山昂輝 聲演），比甚麼MCU超英作品更皇道熱血。(Netflix 已上架／逢星期六更新)

《我的英雄學院 FINAL SEASON》

《一拳超人》第三季

時隔6年動畫版再啟動，正式進入「餓狼戰」。(Netflix 已上架／逢星期日更新)

《一拳超人》第三季

《間諜家家酒》第三季

SPY x Family 第三季將會涉足爸爸「黃昏」的童年。(Netflix 已上架／逢星期六更新)

《間諜家家酒》第三季

《間諜家家酒》第三季

《王者天下》第六季

秦國將面對與趙國的全面戰爭，對抗趙國天才軍師李牧。（10月5日起每週日播出）

《王者天下》第六季

《亂馬1/2》第二季

知名舞打愛情喜劇，今季將有女傑族沐絲、大阪燒美久遠寺右京加入。(Netflix 已上架／逢星期六更新)

《亂馬1/2》第二季

《野原廣志的午餐之道》

小新爸爸化身孤獨的美食家，描寫白領中層的午餐流儀。(Netflix 已上架／逢星期五更新)

《野原廣志的午餐之道》

《擁有超常技能的異世界流浪美食家》第二季

被召喚到異世界的打工仔向田剛志，繼續利用網購技能大冒險。(Netflix 已上架)

《擁有超常技能的異世界流浪美食家》第二季

《給不滅的你 第三季》現世篇

時代推進至現代，「不死」於都市復甦。（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期六更新)

《給不滅的你 第三季》現世篇

《朋友的妹妹只纏著我》

高效率男×黏人學妹，可愛煩人系戀愛喜劇。（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期六更新)

《朋友的妹妹只纏著我》

《輔助魔法師被逐後目標最強冒險者》

神級主角被原隊友看不起，被踢出團隊後反吐氣揚眉。（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期日更新)

《輔助魔法師被逐後目標最強冒險者》

《機械女僕 瑪麗》

格鬥天才偽裝機械女僕，守護多災少主。（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期日更新)

《機械女僕 瑪麗》

《惡食千金與狂血公爵》

解剖魔物做美食×獵魔公爵的飢餓戀曲。（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期四更新)

《惡食千金與狂血公爵》

《差點在迷宮深處被信任的夥伴殺掉，但靠著天賜技能「無限扭蛋」獲得等級 9999 的夥伴，我要向前隊友和世界展開復仇＆「給他們好看！」》劇名已解釋了內容（Ani-One中文官方YouTube已上架／逢星期五更新)