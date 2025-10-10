去旅行小心！一款手機被禁帶上機　多國禁入境　電池有爆炸風險

出門旅行手機幾乎必定跟身，不僅用來導航、拍照、付款，還是登機證與旅遊記錄的重要工具。原來部分舊型號手機因安全疑慮被永久禁飛。即使距今已近十年，美國運輸安全管理局（TSA）至今依然將 Samsung Galaxy Note 7 列入「禁止攜帶上機」的黑名單中。



Galaxy Note 7 成航空禁品

近日，一位外國旅客在 TikTok 拍片分享，指出自己在美國機場安檢時，意外發現Samsung Galaxy Note 7仍赫然出現在禁飛物品清單上。TSA 的標示明確指出，該手機不得隨身攜帶、不得放入手提行李、不得託運，即便是關機或拆除 SIM 卡也不例外。換言之，任何擁有 Note 7 的乘客都無法登上美國境內或國際航班。

這項規定並非單一機構的獨立決定，而是來自多國政府與航空安全部門的共識。美國交通部（DOT）、聯邦航空總署（FAA）及危險物質安全管理局（PHMSA）早在 2016 年便聯合發布禁令，全面禁止該型號以任何形式搭乘飛機。即使時間過去多年，禁令依然持續生效。

2016 年 8 月，三星推出 Galaxy Note 7，配備當時頂尖的 S Pen、曲面 AMOLED 螢幕與虹膜辨識功能，被視為年度最具代表性的旗艦手機。然而上市短短數週後，全球陸續傳出手機 自燃、爆炸、起火 的事故。

5大電子產品上機手提／寄艙上機指引👇

+ 1

調查發現，問題源自電池設計缺陷。由於電池結構過於緊密，在長時間充電或高溫環境下，正負極之間的絕緣層可能受損，引發短路與熱失控，最終導致爆炸。面對連串意外，三星不得不在 2016 年 10 月宣布 全面停產與回收所有 Note 7，召回數百萬部手機，損失金額高達數十億美元。+

多國持續實施禁令

儘管 Note 7 已停產多年，但其潛在風險仍令各國航空機構不敢掉以輕心。美國 FAA 早於事件爆發後即發出紅色警示，指示所有航空公司拒絕任何旅客攜帶該手機登機。違者最高可被罰款、甚至面臨刑責。

澳洲的三大航空公司，包括澳洲航空（Qantas）、捷星航空（Jetstar）及維珍澳洲（Virgin Australia），亦同樣實施全面禁令，禁止在飛行途中使用、充電，甚至攜帶該機。

中國民用航空局與我國民航局也在第一時間跟進，明確禁止旅客及機組人員攜帶或託運 Note 7。即使手機關機或取出電池模組，仍不得帶上飛機。

除了 Note 7 之外，航空公司也提醒旅客注意，若攜帶電池膨脹、損壞或經過非原廠維修的手機，同樣可能被拒絕登機。特別是那些改裝電池或使用第三方充電模組的裝置，一旦被視為潛在危險品，安檢人員有權立即沒收。對於經常出國的旅客，建議在出發前檢查手機電池狀況，避免攜帶發熱異常、膨脹或無法開機的裝置。