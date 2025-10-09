蘋果取消配充電頭後　Sony又棄數據線　環保旗號下消費者需多留意

蘋果自iPhone 12系列起不再為手機包裝配備充電適配器，這一調整曾引發廣泛爭議。此後，多數主流手機品牌陸續跟進，逐步取消隨新機附送充電頭的做法，如今該模式已在行業內普遍推行。



在此基礎上，部分廠商進一步減少了標配配件，開始取消隨機附帶的數據線。近期有用戶注意到，Sony最新發布的Xperia 10 VII機型已不再提供充電頭與數據線。這一變化並非失誤，產品包裝上已明確標註「不含充電配件」，提前告知消費者。

據供應鏈相關消息透露，未來或將有更多廠商採用類似策略。企業普遍認為，大多數用戶家中已擁有多種充電設備，重複配備配件的實際需求較低。同時，廠商將此類舉措歸入環保範疇，強調其有助於減少電子廢棄物、縮小包裝體積、降低運輸能耗，從而減輕對環境的影響。

目前，簡化包裝、減少配件已成為手機行業在可持續發展宣傳中的重要方向。消費者在選購新設備時，需提前了解配件配置情況，並做好自行購置相關外設的準備。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】