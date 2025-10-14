家中使用拖板看似方便，但其實潛藏著不少安全危機。許多人為了貪方便，將電暖器、風筒、氣炸鍋等高功率電器一併插上拖板使用，卻忽略了這樣的做法極容易造成電線過熱、短路甚至火災。台電近日就特別發出警告，指出有 9 類高功率電器絕對不能共用拖板，提醒民眾「拖板唔係萬能，亂插隨時變火災」。



電暖器高溫致命 一公尺距離是最低防線

每逢冬季或寒流來襲，電暖器總是家中最常使用的取暖設備之一。然而，台電在其官方粉絲團提醒，許多火警案例都與電暖器距離太近有關。許多人習慣將電暖器放在床邊、梳化旁，甚至直接放在棉被底下取暖。

電暖器在運作時會持續產生高溫熱氣，若與寢具、衣物、窗簾、紙箱等可燃物距離少於一公尺，熱能累積就可能導致材料碳化、起煙甚至自燃。特別是睡覺時長時間使用，若無人察覺，火勢蔓延更快。專家建議，電暖器周圍務必保持良好通風環境，並確保至少 一公尺安全距離，同時避免覆蓋毛毯或布料。

吹風機、氣炸鍋都忌共用拖板

除了電暖器，吹風機、氣炸鍋、焗爐、微波爐、快煮壺等家電也屬於高功率。台電指出，這類電器運作時瞬間耗電量極大，若同時插在同一個拖板或插座上，容易令電流超出安全負載，造成線路過熱。更嚴重的是，一旦電線內部絕緣層被高溫融化，就可能釋放電火花，最終引發火災。

尤其是許多小家庭或套房環境中，為節省空間，常見一個插座上同時連接雪櫃、電視、電腦與暖風機等多項設備，長時間運作會讓插座承受極高溫度。若再加上拖板本身電線較細、不耐高壓，更容易燒毀。

舊拖板最危險 老化線路一熱即燒

台電指出，許多人家中的拖板已使用多年，表面雖看似正常，但內部導線可能早已氧化、變脆，甚至有焦黑痕跡。一旦高功率電流通過，這些舊線就像定時炸彈。若拖板沒有過載保護功能，或經常被重物壓住、纏繞打結，都可能導致電阻上升、線溫升高，最終引起火花或電線燃燒。

有些廉價拖板使用劣質塑膠外殼，遇熱會釋放氣體甚至熔化，極易引發連鎖火警。專家建議，應選購經安全認證（如BSMI或CNS標章） 的產品，並定期檢查插頭及線材狀況。若摸起來有異常溫熱、聞到焦味或顏色變暗，應立即停用並更換。