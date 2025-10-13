iPhone 17系列被爆低配版硬碟　蘋果成本控制導致擴容升級被封死

iPhone 17系列已經上市一段時間，最近關於快閃記憶體（閃存，Flash Memory）差異的問題引起不小爭議。



B站（嗶哩嗶哩）UP主「馮主任手機維修」實測發現，iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max的256GB入門版本均採用了慢速碟，安兔兔硬碟跑分只有9-10萬分，讀寫速度約1600MB/s、1700MB/s。

作為對比，512G和1TB的版本都是高速碟，只有iPhone Air是全容量統一標配高速碟，安兔兔硬碟跑分為15萬分左右，順序讀寫速度約3200 MB/s、4100MB/s。

據介紹，256GB採用的是老款閃存晶片（看齊iPhone 16 Pro系列），而其他版本是新款閃存晶片，混用過渡導致了目前的狀況，這也是蘋果一種控制成本的方式。

不過實際使用中，普通用戶很難體會到兩者帶來的差異，在日常使用、App啟動運行等場景下幾乎感知不到。主要是在高負載情況下會有一些區別，比如4K視頻的剪輯、大型遊戲加載、大文件傳輸等等，高速碟的速度會更快一些。

但還有一點需要特別注意的是，「馮主任手機維修」還發現，iPhone 17全系256G版本機型出廠時硬碟就被設置為低速讀寫模式，其他版本則是高速讀寫模式。讀寫模式可以在後期更改，但是更改成本極大，需要分層主板來改變讀寫模式，分層主板也極大影響了擴容後的穩定性，這就失去了擴容存在的意義。

他介紹，目前市面上還沒有高速的1TB和2TB硬碟，所以購買了512GB想要擴容1TB/2TB的一定要謹慎，可以等待後續新硬碟進入市場後再進行擴容。

當然了，實際上一般有計劃擴容的用戶都會購買最低配，並不會從512GB來起步，也不算是個問題。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】