全球手機25Q3出貨誰是贏家？前5大中國品牌奪3席！這黑馬少人認識

國際數據公司（IDC）近日發佈2025年第三季度全球智能手機市場報告。整體市場呈現復甦態勢，三季度全球出貨量達3.227億部，按年增長2.6%，AI功能與高端機型成為增長核心動力。



榜單顯示，三星、蘋果、小米、傳音、vivo位列前五，其中小米以4350萬台出貨量、13.5%市場份額穩居第三，在所有中國品牌中排名最高，持續領跑國產陣營。

頭部格局中，三星以6140萬台出貨量、19%市場份額蟬聯榜首，按年增長6.3%，其摺疊屏產品與中高端市場佈局鞏固了領先優勢。

蘋果緊隨其後，出貨量5860萬台，市場份額18.2%，雖受新機發佈周期影響，但品牌號召力仍帶動按年增長 2.9%。

中國品牌表現亮眼，小米憑藉穩定出貨坐穩第三，按年增長 1.8%。這得益於其「雙品牌」策略：Redmi系列在中低端市場築牢基本盤，小米數字系列加速高端化突破，同時歐洲、拉丁美洲市場的深耕持續貢獻增量。傳音以2920萬台出貨量、13.6%的按年增速成為黑馬，憑藉對非洲等新興市場的精準把握位列第四。vivo則以2880萬台出貨量、8.9%市場份額躋身第五。

