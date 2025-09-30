三星Galaxy Z Fold7僅215g？7年瘦身減重61g　藏著哪些黑科技？

三星用7年時間將大摺疊做到全球最輕。從初代Galaxy Fold的276克到如今Galaxy Z Fold7的215克，三星用七年時間把「大摺疊」的重量減少了61克，也讓自己成功登頂全球最輕薄摺疊屏榜首。



為了再削掉這最後的十幾克重量，三星在Z Fold7上做了三件事：重新雕刻鉸鏈、優化了主屏幕結構、使用了更多創新材料。

+ 4

在鉸鏈方面，三星Galaxy Z Fold7採用全新的超薄精工裝甲鉸鏈，擁有創新的水滴形設計與多軌結構，這種設計在保證摺疊態無縫隙的條件下，顯著減輕了鉸鏈自身的體積與重量。

Galaxy Z Fold7的主顯示屏比Galaxy Z Fold6薄39%。最顯著的升級之一是將之前的碳纖維層替換為鈦基網格層，這一改變增強了顯示屏底部的強度。鈦材料還有助於實現更薄的整體設計，為Fold7的極致輕薄外觀做出了貢獻。

在前置攝像頭方面，Z Fold7取消了此前的400萬像素屏下前攝設計，改用1000萬像素的挖孔前攝，雖說在一定程度上犧牲了屏幕的完整性，但手機的成像素質有所改善，還實現了內外屏前攝參數的統一，告別了「內外體驗割裂」的問題。

三星Galaxy Z Fold7在將極致輕盈的設計理念貫徹到底的同時，並未對手機的電池容量進行任何縮減，依然維持了4400mAh的容量。

此外，在性能方面，三星獨有的驍龍8 至尊版（for Galaxy）移動平台也繼續傳承到了Z Fold7當中，處理器的CPU大核心主頻從常規的4.32GHz提升至4.47GHz，Adreno 830 GPU的工作頻率也從1100MHz提升到1200MHz，理論上，它能以更高的瞬時頻率來啟動應用程序。

接下來，就讓我們看看這份輕盈背後，究竟藏着怎樣的體驗答卷。

相關圖輯：Samsung摺疊屏手機霸主之路 從Galaxy Fold到Z Fold7無人能敵？（點擊連結看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】