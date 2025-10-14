三星中國全新摺疊屏W26發佈　超薄機身搭衛星通信　售價迫近2萬？

10月11日，三星中國正式推出心繫天下W系列新作——心繫天下三星W26。此次發佈的新品在工藝設計、硬件性能與智能體驗方面均實現全面升級，延續該系列一貫的高端定位與匠心品質。



在價格方面，W26提供兩種存儲配置：16GB+512GB版本定價為16999元（人民幣，下同），16GB+1TB版本售價18999元。

外觀設計上，W26採用升級版增強型裝甲鋁邊框，結合先進鍛造工藝打造，顯著提升整體結構強度，具備出色的抗衝擊與抗變形能力，可有效應對日常使用中的碰撞與跌落風險，為設備提供全方位的安全保障。

同時，新機配備超薄精工裝甲鉸鏈系統，進一步優化機身厚度與重量表現。摺疊狀態下整機厚度僅為8.9毫米，展開後更薄至4.2毫米，整機重量控制在215克，兼顧輕盈手感與可靠耐用性。

影像系統方面，W26後置三攝模組，包括一顆2億像素廣角主攝、1200萬像素超廣角鏡頭以及1000萬像素長焦鏡頭，滿足多場景拍攝需求。攝像頭區域以璀璨金色飾圈環繞，下方鐫刻「心繫天下」專屬徽標，彰顯獨特身份與尊貴氣質。配色提供丹曦紅與玄曜黑兩款選擇，兼具視覺辨識度與高級質感。

屏幕配置延續高水準表現，內外雙屏均採用第二代動態AMOLED材質，支持高達2600 nits的峰值亮度和120Hz自適應刷新率，帶來流暢且明亮的視覺體驗。外屏為6.5英寸，比例為21:9，便於單手操作；內屏展開後達8.0英寸，摺痕極淺，實現近乎無縫的沉浸式顯示效果。

核心性能方面，W26搭載專為Galaxy系列調校的Snapdragon 8+ Gen 1，通過CPU、GPU與NPU三大核心協同運作，顯著增強圖形處理能力與AI運算效率，確保複雜任務流暢運行。電池容量為4400毫安時，並支持衛星通信功能，拓展了極端環境下的連接可能性。

智能化體驗亦是本次升級重點之一。W26內置新一代AI助手功能，用戶可便捷獲取網頁內容的摘要訊息，並將所需資料直接拖拽至筆記應用中保存，實現高效訊息管理與長期查閲，全面提升日常使用效率。

