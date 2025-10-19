Apple獨有闊摺機專利曝光！雙鏡頭設計　外型似兩部iPad拼貼組成

Apple獨有闊摺機專利曝光｜近日外媒發現一份Apple的蘋果專利文件，展示了與現有摺疊手機完全不同的「闊摺式（wide-fold）設計」。不同於Galaxy Z Fold或Pixel Fold那種縱向摺疊方式，Apple 的新設計採取橫向展開布局，乍看之下就像兩部 iPad mini 拼貼而成的寬屏設備，開合之間更呈現出一種介乎平板、手機之間的全新形態。



iPhone摺機外觀設計曝光

從專利圖來看，這款疑似「iPhone Fold」的設備採用居中挖孔的外屏設計，雙鏡頭模組位於背面左側，呈長條排列，閃光燈則設於右側，整體極具對稱感。據悉，機身展開後寬度約為167.6毫米，高度為120.6毫米，外屏邊框僅1.3毫米，屏幕尺寸達5.49英吋，解析度為2088×1422。這樣的比例更接近迷你平板，而非傳統手機。

不僅如此，該專利文件顯示整體線條相當俐落，邊緣過渡自然，視覺效果近似 iPhone 與 iPad Air 的混合體。從觀感上看，它不像傳統「對摺」裝置，而更接近一款「雙螢幕可拼合式平板」，開合之間宛如手提電腦的上、下螢幕翻合，充滿Apple一貫的簡潔與未來感。

雙螢幕方案 內外屏設計有別

多位產業分析師指出，這款闊摺機將採用雙螢幕方案─內螢幕為7.76吋全面屏，解析度達2713×1920，支援屏下鏡頭技術；外螢幕則保留挖孔前鏡設計。這種配置既能兼顧拍照的實用性，又能在展開後提供完整沉浸式顯示效果。

若消息屬實，Apple有望把這項新形態命名為 iPhone Ultra Fold，並於2026年與 iPhone 18 系列一同登場，主打高端市場。

更令人關注的是其影像系統。Apple長年以演算法與影像處理著稱，未來摺屏版本若結合 AI 運算與多鏡頭同步運作，將可能開創雙螢幕多角度錄影或摺疊多視窗編輯的新體驗。例如，一邊開會錄影、一邊在另一螢幕上進行即時筆記或剪輯，極具生產力導向。

革命性鉸鏈技術 非晶金屬玻璃提升耐用性

摺疊裝置最大的挑戰在於鉸鏈結構與摺痕控制。據專利描述，Apple此次採用了由非晶態金屬玻璃與複合碳纖維構成的新型鉸鏈系統，能在不犧牲厚度的前提下，大幅提升耐用度與彈性。