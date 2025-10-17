iPhone Air太薄易彎曲？暴力測試下60kg竟能回彈　極限重量在這裏

在iPhone Air開啟預售的同一天，媒體評測體驗正式解禁。



其中，影視颶風對這款「史上最薄iPhone」進行了暴力抗彎測試，在100公斤液壓機壓力下出現不可恢復的折斷。

影視颶風此前測試也發現，iPhone Air能夠承受60公斤重量，機身可以恢復。

此次測試的極端場景（100kg重壓）遠超日常使用中的受力情況，日常使用不用擔心它的強度問題。

作為蘋果首款厚度僅5.6mm的機型，iPhone Air採用航空級鈦金屬中框與超瓷晶面板的組合設計。

+ 3

事實上，蘋果在產品設計階段已通過大量模擬測試驗證耐用性。此次暴力測試的意義更多在於展示其極限——在做到「史上最薄」的前提下，iPhone Air的結構強度仍能滿足絕大多數用戶的使用場景。

相關文章：iPhone Air實測5G網速破900Mbps C1X數據機加持 比16 Pro更慳電（點擊連接看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】