Google摺疊機被徒手拗彎更有突發情況　YouTuber驚訝：第一次遇到

博主JerryRigEverything做了Google Pixel 10 Pro Fold的耐久性測試，他在徒手掰谷歌Pixel 10 Pro Fold時，手機突然起火爆炸，這是他第一次遇到起火爆炸的機型，本人感到非常驚訝。



這次Google Pixel 10 Pro Fold沒有通過耐久性測試，博主能徒手掰彎這款摺疊屏。

據了解，當手機電池受到外力破損時，其內部正負極發生短路，短時間內產生大量熱量，正極材料和凝膠質發生分解產生氣體，就容易引發膨脹甚至爆炸，這種情況一般在手機被強烈碰撞、擠壓時才會出現。

資料顯示，Google Pixel 10 Pro Fold首次亮相於今年8月份，起售價1799美元（約13,400港元），該機支持IP68級防塵防水，這是全球首款支持防塵的摺疊屏旗艦，其摺疊態厚度是10.8mm，重量是258g。

延伸閲讀：Google摺疊機皇降臨 Pixel 10 Pro Fold評測 AI體驗再創巔峰（點擊連接看全文）

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】