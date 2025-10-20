破解迷思！用濾水器仲使唔使煲水？兩種情況需要　否則不能殺菌

濾水器仲使唔使煲水？｜越來越多家庭開始安裝濾水器，希望改善自來水的口感與安全性。不過經濾水器過濾的水，到底還需唔需要再煲滾？有人認為濾水器出的水已經乾淨，直接飲用無礙；也有人秉持「水唔煲唔安心」的傳統觀念，堅持無論如何都要煲滾才飲得放心。



濾水器的原理

要判斷是否需要煲水，先要了解濾水器的種類與功能。目前家庭常見的有三大類：前置過濾器、超濾淨水器與RO反滲透淨水器。

選購時應根據當地水質、使用需求、預算綜合判斷，而非被單一技術概念綁架。（中關村在線提供）

前置過濾器主要透過不鏽鋼濾網過濾泥沙、鐵鏽與大顆粒雜質，屬於最基本的初級防線。這類設備雖能延長水管與家電壽命，但無法去除細菌、病毒或重金屬，因此過濾後的水仍需煲滾後才能飲用。

超濾淨水器的過濾孔徑約0.01至0.1微米，可有效攔截細菌、病毒與懸浮物，理論上已能達到飲用標準。然而若濾芯老化、維護不當，仍有微生物殘留風險，對免疫力較弱的老人、小孩及孕婦而言，建議煲滾後再飲用較穩妥。

RO反滲透淨水器則是目前最精密的淨化設備，過濾精度達0.0001微米，幾乎可完全去除水中雜質、病毒與重金屬。其過濾後的水接近純水，微生物含量極低，理論上可直接飲用。

煲水的真正功能：高溫殺菌，而非過濾

傳統上人們相信「煲滾先至安全」，這其實是基於過去自來水系統不完善的現實。自來水雖經加氯消毒，但輸送管道或水塔老化，容易造成二次污染。煲水的最大功用，是利用100℃的高溫殺滅細菌與病毒，確保微生物被消滅。

然而，煲水無法去除重金屬、有機污染物或農藥殘留。因此，如果原水本身含有這些物質，即使煲滾後仍然危險。

長時間不換濾芯的問題更大

不少人誤以為濾水器安裝後即可一勞永逸，卻忽略濾芯的壽命。濾芯吸附飽和後，反而會釋出污染物，使水質更差。此時即使水經過濾，微生物仍可能超標，這種情況下煲水雖能短暫補救，但不是根本解決方法。

濾芯通常建議3至6個月更換一次，RO膜則建議1至2年更換。若長期未維護，即使煲水也難以去除化學污染物。因此，正確的做法是定期更換濾芯與清潔管路，並留意水流速度或異味是否改變，這些都是水質變壞的警號。