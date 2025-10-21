智能手錶無用？買完淨睇時間、心跳　其實你只發揮了兩成潛能

智能手錶無用？｜自Apple Watch面世以來，智能手錶逐漸成為每日出街必帶的數碼產品之一。然而，即使發展至今，仍有不少用家認為智能手錶「雞肋」，最終只淪為查看時間與步數的裝飾品。其實問題並非出在產品，而在於使用方式。多數人只發揮了手錶大約兩成的功能，忽略了它作為個人健康與生活助理的真正價值。



全智能與輕智能：兩種不同定位

目前市場上的智能手錶可分為兩類。全智能手錶運行完整系統，能安裝第三方應用程式、獨立連線、監測數據與播放音樂，功能接近一部縮小版智能手機；輕智能手錶或手環則以健康監測為主，續航時間更長但功能相對單一。前者適合希望整合通訊、運動與支付功能的使用者；後者則更適合重視電量與簡便操作的人群。若不能接受頻繁充電，選擇輕智能型號會更實際。

健康管理：智能手錶的真正價值

許多人購買智能手錶後只使用步數或卡路里計算，但其實最具價值的是長期健康數據監測。現今主流型號普遍可量度靜息心率、心率變異度（HRV）、最大攝氧量（VO₂ Max）等指標。這些數據能反映心肺功能、壓力程度與身體恢復狀態，對運動規劃與健康追蹤都有實際意義。例如，VO₂ Max上升代表心肺耐力提升，而HRV下降則可能預示壓力過高或休息不足。

此外，高階型號如Apple Watch或華為Watch 4 Pro等，已獲監管機構認可可進行心電圖（ECG）測試，能初步偵測心律不整或房顫問題。雖然結果不能取代臨床診斷，但對早期風險提示極具參考價值。再加上跌倒偵測與緊急求助等功能，對獨居長者或長期戶外活動者而言，更是一種額外保障。

睡眠與壓力監測

睡眠監測功能是智能手錶另一大優勢。現代錶款能分辨深層睡眠、核心睡眠及快速眼動期（REM），並提供呼吸頻率與血氧變化分析。透過長期觀察，用家可找出影響睡眠的習慣，例如晚間使用手機或咖啡因攝取過量。部分品牌如小米與Fitbit更加入壓力評分系統，結合HRV變化推算心理壓力程度，配合呼吸訓練功能，協助用家即時紓緩。

此外，智能手錶的震動鬧鐘可於淺眠階段喚醒，減少傳統鬧鐘突兀帶來的心率急升，令起床過程更自然。這些微小體驗的改變，正是智能裝置提升生活質素的關鍵。

日常效率：不只是健康監測工具

除了健康功能，智能手錶在日常工作與出行上亦扮演重要角色。透過藍牙與手機連接，用家可直接在手腕上接收訊息、快速回覆、檢視行程，甚至以NFC功能進行交通及電子支付。部分錶款支援離線音樂播放與藍牙耳機連接，令運動時無需攜帶手機。這種「抬手即用」的便利性，大大減少了對手機的依賴。

更進一步，用戶可設定自動化指令，例如工作時段自動開啟專注模式、晚上十時提示準備睡眠，令手錶成為貼身的生活節奏管家。當它真正融入日常行為，成為一個高效率的個人助理。

華為WATCH 5通過採集白天和夜間不同狀態的體徵數據，識別血壓異常風險。（huawei.com）

如何真正發揮智能手錶的潛力

若希望由「只用兩成」提升至「發揮八成」，可從三方面入手。首先，設定明確目標，如每週運動三次、每日步行8000步，並以手錶作追蹤與提醒。其次，定期檢視健康報告，觀察心率、睡眠與活動趨勢，從數據中調整生活節奏。最後，善用自動化功能—讓科技主動服務，而非被動顯示。當用戶從「查看資訊」轉為「依據數據行動」，手錶的價值才真正展現。