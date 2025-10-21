《劍星》伊芙新奈米衣「繩縛」太火辣　體模尹雪花實穿效果更震撼

由SHIFT UP製作的動作冒險遊戲《劍星》，自推出以來便深受玩家喜愛。登上 PC 平台後，更是獲得玩家一致好評，全球評價為「極度好評」，繁中區甚至拿下「壓倒性好評」的成績。



不論是 SHIFT UP，還是總監金亨泰在娛樂產業環境混沌的當下，依然堅持初衷、專注於作品本身的態度，都讓玩家們格外敬重。

韓國體模尹雪花試穿《劍星》伊芙的新奈米衣。（godseolhwa@IG）

《劍星》全新奈米衣更新！

而《劍星》在9月24日再度迎來更新，官方的更新公告如下：

· 全新任務已出現在公告欄上

· 完成任務後將有一份小獎勵等著玩家

· 根據現有BGM重新編排的6首曲目

· 目前新內容已在PS5版上推出，並預計在30日更新於PC版

· 更多更新內容正在準備中，且將全數採取免費更新形式



而此次更新，伊芙的新奈米衣也讓玩家感到興奮，這是一套帶有「繩縛」風格的白色比基尼，大膽而柔美，換上它，能讓伊芙抓住夏天的尾巴。

值得注意的是，SHIFT UP御用的體模「尹雪花」Yoon Seolhwa（윤설화）早就釋出了與這套新奈米衣類似的實穿照，而玩家也注意到尹雪花在現實中穿上這套衣服的效果比遊戲中的伊芙來的更加暴力。

