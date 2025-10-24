天氣轉涼　冷氣機「收爐」前必做3件事　教清冷凝水延長使用壽命

冷氣機「收爐」前必做3件｜踏入十月後，終於迎來難得的涼意。冷氣機連續運作了整個夏天，是時候讓它休息一下。不過，許多人習慣在天氣轉涼後直接關機、拔插頭，甚至整個冬天都不再理會，直到來年炎夏再開時，才發現冷氣機「唔凍又漏水」。事實上，冷氣機在長時間停用前若沒有妥善清潔與保養，不僅容易積塵、發霉，更會影響壽命及耗電量。若想冷氣機來年依然運作順暢，以下幾項收爐前的準備工夫不可忽視。



深層清潔冷氣機 避免黴菌與異味

香港夏季濕熱，冷氣機內部長時間處於潮濕環境，是黴菌、塵蟎及細菌的溫床。若不在停機前徹底清潔，這些污垢在冬天積聚發酵，來年再開機時便會釋出異味甚至致敏原。建議先打開面板，取出濾網，用清水沖洗後自然晾乾；若有油漬或灰塵頑固，可使用中性清潔劑輕輕刷洗。切勿直接用熱水或吹風機烘乾，以免變形。

對於冷氣機內部的蒸發器、風輪及冷凝管等難以自行處理的部分，建議定期請專業技師上門清洗。專業的「深層清洗」會利用高壓蒸氣及環保消毒劑清除細菌及霉斑，同時檢查排水喉及冷媒狀況。雖然需額外費用，但可確保機內乾淨衛生，減低來年開機時出現「異味風」的問題。

排清冷凝水 防止積水發霉

不少分體式冷氣機或窗口機在運作期間，會於水盤或排水喉內積存冷凝水。若停機後未排清，長時間積水極易發霉或滋生蚊蟲，甚至造成排水喉堵塞，來年啟動時便可能出現「漏水」情況。建議在最後一次使用冷氣後，將機身設定為「送風模式」運行約半小時，藉氣流吹乾內部水分，這樣可有效減少黴菌滋生。同時檢查排水喉有否堵塞或扭曲，確保排水順暢。

對於安裝於窗邊或露台的冷氣機，更要留意外殼底部的排水孔是否被塵土堵塞。若有需要，可用棉花棒或軟毛刷清理。簡單一個步驟，便能避免下次開機時「滴水成災」。

分體式冷氣機（AI生成圖片）

清理過濾網與面板 提升效能兼慳電

冷氣機的濾網就如人體的肺部，長時間運行後難免積滿塵埃與毛髮。若長期不清潔，氣流受阻，壓縮機運轉時需花更多能量維持冷度，既耗電又傷機。建議最少每月清潔一次，而在「收爐」前更要徹底處理。可用吸塵機吸走表面灰塵，再用清水沖洗並陰乾。若濾網出現破損或老化，應考慮更換。

此外，機身外殼及出風口亦應一併清理。可用微濕布輕抹表面，切勿直接噴灑清潔劑於出風口，以免液體滲入電路造成短路。保持機身整潔，能減少灰塵堆積，維持良好風速與冷卻效果。