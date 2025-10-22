Apple Vision Pro M5實測：新頭帶舒適感大增 晶片性能仍未用得盡

Apple Vision Pro M5實測｜Apple推出了空間運算裝置的升級版本——搭載M5晶片的Apple Vision Pro。相較去年初代產品，新版本在核心規格上帶來了四大關鍵升級：處理器由M2躍升至強大的M5、屏幕更新率從100Hz提升至120Hz、採用了全新設計頭帶，並且電池續航力微增了30分鐘。



這次規格上的顯著提升，相信果迷心中都有一個共同的疑問：究竟這部M5版本的新機，是否值得現有M2用戶掏腰包升級？而對於仍在觀望的新買家而言，它是否更具吸引力？記者第一時間預約了Apple Store的試玩，為大家帶來最直接的上手體驗報告。

M5性能實測：虛擬人物製作更快、日常體驗差異微

首先必須關注的，無疑是從M2到M5的核心大升級。M5晶片作為蘋果現時最強大的處理器之一，其性能比M2更強大是毋庸置疑的事實。然而，在實際的AR操作體驗中，這種性能上的飛躍是否能被輕易感知？實測過程中，無論是進行常規的界面滑動、視窗拖曳，還是同時開啟多個高效能應用程式（如3D模型編輯或多視窗工作），新舊兩代Vision Pro的操作反應及流暢度均極為接近。M5版本的體驗固然是頂級的順滑，但M2版本在應對相同任務時亦未見吃力。我們推測，這或許是因為目前App Store中仍缺乏真正能將Vision Pro性能推至極限的殺手級應用，導致M5的強大性能暫時「英雄無用武之地」。

不過，在一個特定環節中，M5的強大之處便展露無遺——那就是製作個人化的Personas虛擬人物時。在初代M2版本上，系統需要花費一定時間來掃描及渲染高精度的3D頭像；而在M5版本上，這個製作過程的速度明顯快得多。由此可見，M5晶片在機器學習及神經網絡運算方面的巨大優勢，已在特定功能上開始發揮作用，這也為未來更複雜的AI及圖像處理應用鋪平了道路。

120Hz屏幕與全新頭帶：舒適感的革命性提升

如果說M5晶片是「面向未來」的性能儲備，那麼120Hz屏幕與全新頭帶的改進，則是「即時享受」的體驗巨變。

初代100Hz的屏幕更新率已然出色，但此次升級至120Hz後，其視覺流暢度確實更上一層樓。在快速轉動頭部或瀏覽動態內容時，畫面的穩定性及順滑感更強，看起來更加舒適，對於長時間佩戴的用戶而言，這有助於進一步降低視覺疲勞。

然而，本次升級的最大驚喜，記者認為絕對是全新設計的三點式頭帶（官方稱為雙圈編織頭帶）。這項改進，徹底解決了上代產品最受關注的佩戴舒適度問題。

有趣的是，新機的整體重量非但沒有減少，反而由上代的約600克稍稍增加至約750克。但在實際佩戴時，其體感卻遠比上代來得輕盈舒適。原因在於，舊款的單圈編織頭帶（兩點式）將大部分壓力集中在面部及後腦，用戶需要將其扎得非常緊才能固定裝置，導致「壓臉感」明顯。而全新的三點式頭帶，在後腦勺增加了上下兩個支撐點，令頭部受力更為平均。記者在試玩過程中，無需將頭帶收得極緊，Vision Pro便能穩固地貼合在頭上，幾乎所有重量都被頭帶均勻分攤。在接近30分鐘的持續體驗中，記者完全沒有感到疲勞或不適，這與上代產品佩戴十多分鐘後便需調整休息的情況形成了鮮明對比。

入手建議：現有用戶可單購頭帶、新買家仍值得考慮

總結而言，M5版本的Apple Vision Pro是一次針對核心缺點而改良。對於已經擁有M2版本的用家而言，單純為了M5晶片的性能而換機，目前看來迫切性不大。反之，記者更建議舊有用家考慮另行選購這款全新的三點式頭帶（香港Apple Store售價為$749港元），僅需花費少量金錢，便能即時獲得佩戴舒適感的大幅提升，性價比極高。

然而，對於從未入手、但又一直在尋找一台頂級AR裝置用於專業工作或沉浸式娛樂的新買家來說，搭載了M5晶片、120Hz屏幕及全新頭帶的新版Vision Pro，無疑是目前市場上的不二之選。