M5晶片iPad Pro到底有多強？GPU性能暴漲33%　原神實測後有這驚喜

凰家評測測試了全新的M5晶片iPad Pro，其GPU性能升級明顯。



iPad Pro M5（apple官網）

具體來看，M5晶片iPad Pro外觀跟上代保持一致，最大變化是去掉了背部的iPad Pro標識。

規格方面，iPad Pro首發搭載的M5晶片最高配備10核CPU和10核GPU，其中GPU單元加入了神經網絡加速器，記憶體頻寬從120GB/s升級到了153GB/s。

經過實測，M5晶片iPad Pro的CPU單核成績是4142，多核成績是16336，對比上代，單核、多核分別提升10%和11%。其GPU得分是73861，對比上代提升了33%。在遊戲場景中，實測跑《原神》的平均幀率是59.3fps，平均功耗是6.27W，上代M4晶片的平均功耗是6.92W，差距明顯。

值得注意的是，M5晶片iPad Pro蜂窩版（Wi-Fi+流動網絡）本首次搭載了蘋果自研的C1X基帶，實測下行速率是107Mbps，上行速率是37Mbps，對比上代M4有明顯提升。

新品已在10月22日正式發售，起售價是7999元。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】