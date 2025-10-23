三星推Galaxy XR頭戴裝置行Android　強撼Vision Pro只售這價錢

SAMSUNG Galaxy XR頭戴裝置終於正式亮相！這款由SAMSUNG、Google及高通（Qualcomm）三方巨頭聯手打造的劃時代產品，以1,800美元（約港幣14,040元）的定價強勢進軍高端XR市場，不僅配備2700萬像微OLED顯示屏，更宣佈全面兼容Android應用生態，將成為Apple Vision Pro的最強競爭對手。



極致視覺體驗：27MP微OLED逼近8K畫質

Galaxy XR在顯示規格上可謂毫不吝嗇，搭載的微OLED顯示屏單眼分辨率達到3,552x3,840像素，雙屏組合更實現總計2700萬像的驚人畫質，幾乎達到8K級別的超高清顯示效果。裝置支援72Hz默認刷新率、60Hz節能模式與90Hz流暢模式三檔調節，配合109度橫向與100度垂直可視角度，為用戶打造真正沉浸式的視覺。

智能交互革命：眼動追蹤+手勢控制+Gemini AI助理

這款頭戴設備在交互體驗上實現多項突破，機身配備的六組環境感知鏡頭實現精準的inside-out定位，無需外部傳感器即可完成空間追蹤，四組內置眼動追蹤鏡頭不僅能實時監測用戶視線，更集成虹膜識別功能，實現「眨眼解鎖」的體驗。最令人驚喜的是深度整合Google Gemini AI人工智能助理，用戶可通過自然語音詢問周邊環境資訊，更支持手勢圈選即時搜索功能，真正實現「所見即所得」的智能交互。

專業級影音創作：雙鏡頭支持3D內容製作

Galaxy XR在內容創作方面同樣出色，配備雙18mm f/2.0廣角鏡頭與6.5MP傳感器，不僅支持高品質視頻穿透功能，更能直接拍攝3D照片與視頻。結合裝置強大的處理性能，用戶甚至可通過AI技術將傳統2D內容實時轉換為3D格式，為創意工作者開拓全新創作維度。

人體工學設計：可調節結構+分離式電池

SAMSUMG特別在佩戴舒適度上傾注心血，可調節瞳距設計（54–70mm）支持不同用戶需求，並可搭配光學矯正鏡片，可拆卸遮光面罩讓用戶在VR沉浸與AR透視模式間自由切換。創新採用分離式電池設計（主機545g/電池302g），通過三點支撐結構將壓力分散至前額與後腦，大幅提升長時間佩戴的舒適性。不過續航表現較為保守，日常使用約2小時，視頻播放最長可達2.5小時。

頂級性能配置：Snapdragon XR2+Gen2芯片+16GB內存

核心性能方面，配備高通最新Snapdragon XR2+Gen2平台，CPU與GPU性能分別較標準版提升20%與15%，搭配16GB RAM與256GB存儲空間，實現12毫秒超低延遲的全彩視頻穿透。連接方面支持Wi-Fi7與藍牙5.4，六麥克風陣列與雙向揚聲器則確保清晰的語音交互與沉浸音效。

開放生態優勢：全面兼容Android應用

作為Android XR生態的首款產品，Galaxy XR最大優勢在於即開即用的Android應用兼容性。開發者可通過OpenXR、WebXR及Unity等工具創建專屬XR體驗，而普通用戶則可無縫使用各類Android應用。Adobe更專門開發Project Pulsar XR視頻編輯工具，結合裝置的AI能力，實現移動端專業級內容創作。

首發優惠與未來展望

即日起在美國與韓國市場正式發售，學生可享專屬9折優惠，購買更贈送30%配件折扣與XR內容訂閱服務，包括獨家應用、遊戲內容與NBA賽事直播等。更令人期待的是，SAMSUNG確認正與Warby Parker、Gentle Monster等時尚眼鏡品牌合作，開發新一代AI智能眼鏡，預示著XR設備將逐步向輕量化、時尚化方向演進。

這款集三大科技巨頭技術於一身的Galaxy XR，將展現了Android陣營在XR領域的技術實力，更為消費者提供了iOS生態外的優質選擇。

