英國劍橋大學究破人類肉眼解析度極限：4K與8K電視對一般人而言沒大分別｜在過去由DVD時代進入藍光碟時代，普羅大眾都能一眼看出後者清晰得多，然而之後影音業界一直力谷4K藍光，甚至去到最新的8K版本，為何都未能成功以更好的品質，取代原有較差的版本呢？除了器材相對貴之外，另一原因是：一般人根本分辨不到4K和8K有何分別，一般家庭選購2K（QHD）電視足矣。



人眼根本分不到4K/8K有多清晰

早前，劍橋大學與Meta Reality Labs 於《自然通訊》期刊發表研究報告，證明一般家庭觀賞環境下，4K或8K電視相比2K（QHD）電視並無明顯的視覺優勢。研究團隊發現，人眼的解析度極限約為每度視角94像素（PPD），雖然高於傳統20/20視力標準所認為的60 PPD，但這數值意味著在大多數日常觀賞情境下，超高清電視的額外像素根本無法被察覺。研究帶出，影音器材業界多年來推廣的超高清概念，可能不切實際。

觀賞距離與畫面尺寸的關鍵影響

不知大家平時在街頭，看到一些大型廣告板時有沒有發現，離遠看非常清晰，但靠近去看會發現打印密度並不高、甚至有很多網點。電視原理也一樣，比如40吋左右電視最適當的觀賞距離為2.5米，所以2K螢幕已足以達到人眼能辨識的最大細節程度，再高清的話就要「聞芒」才會發現到分別。研究主導者Maliha Ashraf博士表示：「在特定觀賞距離下，無論增加多少像素都沒有意義，因為人眼根本無法察覺差異」。

依電視尺寸建議的觀賞距離

40 吋: 1.2 - 1.7 米 (1080p)

50 吋: 1.5 - 1.9 米 (一般建議) 或 0.9 - 1.9 米 (4K)

55 吋: 1.6 - 2.1 米 (一般建議) 或 1.0 - 2.1 米 (4K)

65 吋: 1.9 - 2.5 米 (一般建議) 或 1.2 - 2.5 米 (4K)

75 吋: 2.2 - 2.8 米

不過研究強調，若是超過100吋私大屏電視，並在2米或更近距離觀賞，部分觀眾仍能察覺8K相對於4K的額外細節，但這明顯對視力做成損害，記者本身絕不建議。另外，一些情況如27吋左右的電腦屏幕，由於使用的距離較近，4K屏一定比2K更清晰，不過電腦屏幕更重要的是刷新率，此乃另一話題，就此打住。

電視價格高低決定觀賞體驗 高畫質大屏配全景聲你真喺需要？

對消費者的實際建議：應著眼像素外的參數

從實用角度而言，大多數家庭選購電視時，4K已能滿足視覺需求。除非擁有超過85吋的大型螢幕，並能在2米內觀賞，否則8K技術帶來的提升微乎其微。

研究團隊強調，用家不應只著眼於解像度，還有更多參數影響觀感，比如選擇OLED面板、Mini-LED背光面板機種；又或是選擇HDR效能更佳的機種，畫面的光暗處對比度、色彩更準確，比單純追求像素數量更重要。

至於智能手機、平板、VR頭戴裝置等手提gadget方面，還要考慮機身內置電量問題，高解析度的4K屏幕，耗電也相對增加，直接影響器材的續航電量。所以買機不應只看數值，應該回歸以真正使用情況在依據去開發產品，不要一味加強數值、藉此提高產品定價。