用家投訴AirPods Pro 3傳出靜電雜音　用ANC出現海浪聲　附解決法

AirPods Pro 3 自推出以來，有不少用家讚賞其音質層次更細膩、主動降噪（ANC）與Apple Intelligence深度整合的體驗。然而，近月卻有愈來愈多用家在海外論壇如 Reddit、MacRumors 等平台上抱怨，指耳機在開啟降噪或通透模式時，會出現令人困擾的「靜電聲」或「海浪聲」背景噪音，影響日常使用。



耳邊傳出「風聲」、「海浪聲」

根據多名 AirPods Pro 3 海外使用者的回報，只要啟用主動降噪功能，即使沒有播放任何音樂，耳機內仍會持續傳出微弱雜音。有人形容聲音像「風吹過隧道」、「浪潮拍岸」，亦有人聽到「沙沙聲」或「細小高頻噪音」。其中一名使用者在 MacRumors 論壇上留言指：「一開降噪，就好像房間裡多了一台風扇，不停在耳邊轉動。」

另有用家指出，在「通透模式」與「自適應音訊」下，右耳特別明顯，幾乎無法忽視那股高頻聲。該名用家表示，自己使用過 AirPods Pro 2 時完全沒有這種問題，因此懷疑第三代新設計的麥克風或驅動單體系統存在設計瑕疵。

問題特徵一致：ANC 模式下異音最明顯

綜合多方回報，這次的異音問題主要集中在特定情境。首先，它幾乎只會在啟用「主動降噪」或「通透模式」時出現，關閉後則可完全消失。其次，大部分用家表示右耳比左耳更明顯，音量較低時尤其突出。

有使用者更指出：「只要音量低於 30 分貝，就能明顯聽到那股沙沙聲，甚至比外界環境聲更刺耳。」由此可見，這問題似乎與降噪麥克風的運作頻段或靈敏度有關。

部分專業用家分析，AirPods Pro 3 採用全新高靈敏度麥克風陣列及驅動單體，系統會根據環境即時調整降噪強度，但在極度安靜環境下，演算法可能過度放大微小氣流聲或內部電流噪音，最終形成用家所聽見的「風聲」與「白噪」。

目前Apple尚未正式回應此問題，不過據外媒報導，一些國家的 Apple Store 已允許受影響顧客更換新品，顯示公司內部或已注意到投訴。部分獲換新耳機的使用者反映情況有所改善，但仍有人指出更換後依然有聲，暗示問題或非單一產品瑕疵，而是系統層面的設計限制。

值得注意的是，這並非 AirPods 首次出現類似狀況。早於第一代 AirPods Pro 時期，也曾有用家回報在 ANC 模式下聽見「劈啪聲」與「低頻震動」。當時Apple最終確認為部分硬件故障，並展開免費維修方案。如今 AirPods Pro 3 再度傳出相似問題，是否重演歷史，仍有待官方進一步說明。

iFixit通過拆解，最終將AirPods Pro 3的可維修評分設定為0分。（YouTube@iFixit）

臨時解決方法：關閉 ANC 或用音樂掩蓋

在等待Apple後續修正期間，不少網民分享了臨時應對方式。最直接的做法是手動關閉 ANC 或通透模式，改以一般模式使用，雖然失去降噪功能，但能確保耳中真正的安靜。另一個方法是播放音樂或白噪聲，以掩蓋靜電聲。不過若音量太低，雜音仍會隱約可聞。

部分使用者亦嘗試重新配對、重設 AirPods 或更新韌體，但效果不一。由於問題涉及聲學演算法層面，即使更新後仍有個別案例持續出現，顯示Apple可能需要更深入的系統調整。