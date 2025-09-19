AirPods Pro 3 開箱報告｜連同 iPhone 17 系列，新一代旗艦級真無線藍牙耳機 在眾多果粉的期待下面世，實際開箱試玩，發現其升級不僅僅在設計、音質、降噪進行規格更新，更整合了iOS 26 的實時語音翻譯，以及追加了運動心率偵測功能，其改變令人驚喜。



產品外觀與包裝｜不再送USB-C線

與前代產品相比，AirPods Pro 3 的包裝依舊簡潔環保，與去年的AirPods 4一樣，AirPods Pro 3的包裝盒中不再附送充電線，蘋果官方對此的說法是基於環保考量。

耳機外型與物理按鈕

耳機本體的設計也進行了重新調整，整體尺寸比 Pro 2 輕微大了一圈，但因為「花灑柄」由 Pro 2的直線形（下圖右）改為彎曲設計（下圖左），戴上耳後發現比2代更加貼耳，戴得更加穩。至於Pro 3 的充電盒，其外觀雖與 Pro 2 相似，真正作A/B比較的話會發現輕微長了一點，並像AirPods 4一樣取消了物理配對按鈕，改為雙擊充電盒啟動配對。

機身上多了一個感應器，是為心率偵測而設。

耳塞舒適度

為滿足不同耳型的用家，AirPods Pro 3 附贈了多達五種尺寸的耳塞（M size 出廠時已裝上耳機、並新增了XXS尺寸），相比前代，新設計的耳機在佩戴時更加貼合，穩定性極佳。而耳塞除了追加了新尺寸，更改用了外軟內硬的雙層物料，不僅提升佩戴舒適性，同時也對被動降噪效果有所助益。不過，儘管有這些改進，長時間佩戴（超過兩個半小時）後，耳朵依然可能會感到些許不適，這是降噪耳機的普遍特性，為健康著想，記者建議用家定時要除下耳機休息一回。

音質表現

AirPods Pro 3在音質方面的提升顯著，一戴上耳馬上發現整體音量大增，推到80%已經非常大聲，因為耳塞本身的物理隔音能力也增加了，在地鐵上即使不開ANC，聽歌時的背景也更清晰。它的人聲表現清晰甜美，低頻下潛和量感都一起增強，整體聲音的層次感也更加豐富，而且整體音場更開揚。尤其無論聽流行音樂、古典樂，還是睇片打手遊，聽覺體驗都比Pro 2 更好。

降噪與通透模式

官方宣稱AirPods Pro 3的降噪能力是Pro 2的兩倍，是Pro 1的四倍。實際測試顯示，其表現確實令人驚艷。在各種嘈雜環境中，如巴士車廂、街頭或餐廳內，AirPods Pro 3都能有效隔絕大部分噪音，尤其在車上只聽到人聲，引擎離迫則輕了很多。

通透模式使使用者在享受音樂的同時，也能保持對周遭環境的警覺，Pro 3 的通透模式效果比Pro 2 更自然，精準還原環境中的細微聲音，比如我一邊戴耳機一邊打字，可以聽到敲打鍵盤的輕微打擊聲。

電池續航力

在電池續航方面，AirPods Pro 3有顯著提升。在開啟降噪模式的情況下，續航力可達8小時，而通透模式下更可達到9小時，遠超前代產品。

U2晶片與「尋找我的」功能

AirPods Pro 3內建了最新的U2晶片，大幅提升了「尋找我的」功能的精準度。與U1晶片相比，U2晶片的定位範圍擴展至約60米，是前代產品的三倍。這意味著即使耳機遺落在較遠的地方，使用者也能透過iPhone上的「尋找我的」功能精確定位其位置。

心率偵測與即時翻譯

這一次，AirPods Pro 3首次加入了心率偵測功能。透過內建在耳機中的感應器，它可以提供比手腕佩戴裝置更準確的心率數據。想使用的話，要先在耳機介面內點擊開啟「心率」，之後數據就會自動在「健康app」收集。記者發現，它只能在運動時才能有效收集資訊，如果要在一般日常生活時使用，建議你使用Apple Watch。

至於即時語音翻譯功能，只需要雙擊耳機即可啟動翻譯模式，此時耳機會收集你身邊的外語發聲並同步傳譯；如果你手上拿著iPhone，它更可將你的說話即時轉換成外語，在手機上顯示給對方聽到（當然也可以開免題speaker，播出語音翻譯）。不過語音翻譯功能暫時可用的語音不多，廣東話也未用到。

充電盒與防水防塵

充電盒新增了內建揚聲器，方便用戶在「尋找我的」模式下透過發出聲音來定位耳機。關於防水防塵等級，AirPods Pro 3的耳機跟充電盒均有 IP57 等級防水防塵（AirPods Pro 2為IP54），意味著AirPods Pro 3可以浸入水中一公尺深達30分鐘，不過記者仍不建議在游泳時使用，最好也別在有機會濕水的地方為充電盒叉電。

總結｜升級超預期、令人滿意。

不少用家一直都期間AirPods Pro 3 能支援無損高清藍牙傳輸，但記者自己是傾向支持Apple 的做法，這對耳機的開發理念是一機滿足手機用家各種日常操作，帶來更多實用功能，而不是針對無損音色去下功夫。

它不僅在音質、降噪和續航力上有了明顯的進化，更透過心率偵測、即時翻譯等創新功能，為耳機開闢了全新的使用場景。我甚至覺得今次 AirPods Pro 3 升級出色，比起 Pro 2 那次有更多驚喜，令我滿意！