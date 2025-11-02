手機一但電量告急，焦慮感便隨之而來。許多用戶因此選擇只要有插座就即刻充電，甚至習慣整晚讓手機連着充電線入睡。然而，這種長期插電的行為，真的會縮短電池壽命嗎？日本媒體與專家近期進行分析，揭示了真相與正確充電習慣。



長期插電真的會傷電池？

現時大部分智能手機採用鋰離子電池，其優點是能量密度高、可重複充放電，但亦有一項特性—長期維持在高電壓狀態會加速老化。當手機電量達100%仍繼續插着電，內部化學物質會持續產生微弱反應，導致活性降低。這種看不見的變化，久而久之便會令電池容量下降，出現充滿後不耐用的情況。

雖然現今 iPhone 或 Android 手機普遍設有智能充電控制系統，可在充滿後自動中斷供電，以減低過充風險，但由於電池本身仍會進行細微的充放電平衡，熱能依然在內部累積。若長期維持在此狀態，對電池壽命仍有潛在影響。

1）高溫是電池最大敵人

電池劣化的另一主因，是發熱。當手機插電充電時，電池會釋放熱能；若同時使用手機玩遊戲、觀看影片或開啟多個應用程式，熱量無法及時散去，會令電池內部結構受損。特別是在香港這種高濕度與高氣溫的環境中，熱能更難散發。

專家指出，鋰離子電池的理想工作溫度為攝氏15至25度。若長時間處於超過35度的環境，化學物質會迅速分解，縮短電池壽命。若邊充電邊使用，或將手機放在床鋪、枕頭上充電，熱能無法散去，除了令電池提早老化，亦存在安全風險。過往亦曾有手機過熱引發冒煙或起火的個案。

2）電量過高或過低都會加速老化

除了過度充電，電量過低亦會損耗電池。鋰離子電池最怕極端電壓狀—即電量長期低於10%或高於95%。若經常讓手機完全耗盡才充電，會導致電池內部電解質失衡；而長期維持滿電則容易令陽極材料氧化。

多數廠商建議，保持電量於20%至80%之間最為理想。蘋果在近年 iOS 系統中亦加入「最佳化電池充電」功能，會根據用戶日常使用習慣，自動延遲充滿的時間。例如用戶每晚11時睡覺、早上7時起床，系統會在夜間先充至80%，直至接近起床時間才補滿。此設計正是為了減少電池長時間處於高壓狀態，從而延長壽命。

3）睡前充電隱藏風險

對不少香港人而言，睡前插電充手機幾乎成了習慣。但這樣的行為，其實不僅影響電池健康，也可能帶來安全問題。當手機整晚連接電源，雖然系統會自動停止供電，但細微的充放電循環仍在進行，加上枕邊環境不利散熱，機身溫度容易上升。若再加上使用第三方充電線或廉價轉插，更可能引發短路或電流過載。

專家建議，若必須夜間充電，可使用定時斷電功能的插座，或開啟系統的電池保護模式。另一種做法是臨睡前先充至約80%，早上起床前再補電，既能避免長時間滿電，又能確保白天使用無虞。

延長電池壽命的實用建議

若要令手機電池維持最佳狀態，首先，盡量不要讓電量完全耗盡或長期滿格；其次，避免邊玩邊充，尤其在玩大型遊戲或開啟高亮度螢幕時，發熱最為明顯；此外，充電時應移除厚重或密閉的保護殼，讓熱能更易散出。

若手機感覺明顯發熱，可暫停充電並放於陰涼處散熱，切勿直接放入雪櫃或冷氣出風口前，以免溫差過大導致內部結露。對於長期不使用的手機或備用機，建議將電量保持在50%左右再收起，每隔數月重新充電一次，避免電池進入深層放電狀態。