HUAWEI Nova 14系列港版正式發佈　暗處自拍表現驚艷　僅售這價錢

HUAWEI在港正式推出nova 14系列手機，其預載符合國際市場應用需求得EMUI 15作業系統，港版備齊nova 14跟nova 14 Pro兩款新品。



據HUAWEI公佈資訊，nova 14 Pro預載EMUI 15，具冰晶藍、凝霜白與羽砂黑色款，港版統一提供12+512配置，售價$3,799。

HUAWEI nova 14 Pro配備麒麟8020晶片，6.78吋FHD+1-120Hz LTPO OLED螢幕，內置5,500mAh電池支援100W SuperCharge閃充。

nova 14 Pro鏡頭由50MP F1.4-4.0可調光圈RYYB陣列主鏡、12MP RYYB陣列3x OIS長焦、8MP廣角微距跟1.5MP多光譜傳感器所組成。

至於HUAWEI nova 14則採用麒麟8000晶片，6.7吋FHD+120Hz OLED螢幕，具5,500mAh電池及支援100W SuperCharge閃充，預載EMUI 14.2。

攝影部份nova 14由50MP主鏡、8MP廣角微距及招牌12MP RYYB陣列3x OIS長焦組成，前鏡輸出為50MP（nova 14 Pro具50MP+8MP雙前鏡）。

價格方面，標準版nova 14同具冰晶藍、凝霜白與羽砂黑色款選擇，統一提供12+256選擇，售價為$2,699港元，兩機均在11月20日正式開賣。

【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】