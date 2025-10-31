HUAWEI Nova 14系列港版正式發佈 暗處自拍表現驚艷 僅售這價錢
撰文：Mobile Magazine
出版：更新：
HUAWEI在港正式推出nova 14系列手機，其預載符合國際市場應用需求得EMUI 15作業系統，港版備齊nova 14跟nova 14 Pro兩款新品。
據HUAWEI公佈資訊，nova 14 Pro預載EMUI 15，具冰晶藍、凝霜白與羽砂黑色款，港版統一提供12+512配置，售價$3,799。
+5
HUAWEI nova 14 Pro配備麒麟8020晶片，6.78吋FHD+1-120Hz LTPO OLED螢幕，內置5,500mAh電池支援100W SuperCharge閃充。
nova 14 Pro鏡頭由50MP F1.4-4.0可調光圈RYYB陣列主鏡、12MP RYYB陣列3x OIS長焦、8MP廣角微距跟1.5MP多光譜傳感器所組成。
至於HUAWEI nova 14則採用麒麟8000晶片，6.7吋FHD+120Hz OLED螢幕，具5,500mAh電池及支援100W SuperCharge閃充，預載EMUI 14.2。
攝影部份nova 14由50MP主鏡、8MP廣角微距及招牌12MP RYYB陣列3x OIS長焦組成，前鏡輸出為50MP（nova 14 Pro具50MP+8MP雙前鏡）。
價格方面，標準版nova 14同具冰晶藍、凝霜白與羽砂黑色款選擇，統一提供12+256選擇，售價為$2,699港元，兩機均在11月20日正式開賣。
延伸閲讀：Huawei FreeClip 2登場！低頻皆暴增100%+AI降噪進化 只售這價錢（點擊連結看全文）
+1
華為Mate 70 Air與iPhone對決輕薄 首款國產eSIM手機配6.9吋螢幕Apple蟬聯最佳品牌 NVIDIA飆116%進前15 百強竟有兩國產公司？華為「問界」電動車合作生產伙伴 A股車企賽力斯已通過上市聆訊指5、7納米晶片並非核心 華為雲CEO張平安：華為算力超英偉達3倍手機發展顛覆想像 續航逆天小屏幕塞7000mAh Apple闖摺疊機市場
延伸閱讀：
一分鐘快速上手，幫 HUAWEI WATCH Ultimate 2 裝eSIM
如何使用 HONOR Magic V5 上的 “AI會議紀要功能”
【本文獲「Mobile Magazine」授權轉載。】