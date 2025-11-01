2025年11月有甚麼遊戲新作好玩？新遊戲推薦必買？以下是HashTECH01推薦的9款新作，大熱動漫《我獨自升級》推出game版《ARISE》，老玩家期待的有 《決勝時刻：黑色行動 7》、《足球經理FM26》等長青作品新版，此外 Switch 2 迎來《人中之龍 極 2》及 《星之卡比 馭天飛行者》兩款新作。



《人中之龍 極 2》Switch 2版幾時出？PS5 版幾時出？

發售日：2025年11月13日 / 平台：Nintendo Switch 2 / 定價：HK$187 / 類型：動作冒險



桐生一馬經典故事完全重製，結合最新技術重新演繹系列原點，首度登上Switch 2平台，支援繁體中文。其他平台的版本將於12月8日發售。

《人中之龍 極 2》

《決勝時刻：黑色行動 7》幾時出？有甚麼版本？

發售日：2025年11月14日 / 平台：PlayStation 4/5、Windows、Xbox One/Series X|S/ 定價：HK$568 / 類型：第一人稱射擊



《Call of Duty: Black Ops 7》舞台設定在2035年近未來，支援最多4人協力戰役模式。新增20對20大規模戰鬥「斯卡米什」模式，以及系列史上最大規模的殭屍模式地圖。

《Call of Duty: Black Ops 7》

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》只得Steam版本？

發售日：2025年11月12日 / 平台：Steam/ 定價：未公布 / 類型：第一人稱懸疑恐怖



大宇資訊自研恐怖遊戲系列最終章，改編自Netflix動畫《伊藤潤二狂熱：日本恐怖故事》的第一人稱恐怖冒險遊戲，玩家將在神秘洋樓中體驗伊藤式壓迫恐怖，透過解謎、潛行與環境陷阱來突破重重危機。這款遊戲暫時只提供Steam版本。

《伊藤潤二狂熱：無盡的囹圄》

《足球經理 26》有甚麼新元素？新增女子足球聯賽！

發售日：2025年11月4日/ 平台：PC、Mac、PlayStation 5、Xbox Series X|S、Nintendo Switch、Netflix、Apple Arcade/ 定價：HK$438/ 類型：足球經營模擬



系列首度採用Unity引擎，新增女子足球聯賽，取得英超官方授權，全新戰術系統與UI介面大幅進化，Switch版12月4日發售。

《足球經理 26》

《我獨自升級：ARISE》是手機遊戲嗎？還有其他版本嗎？

發售日：2025年11月17日(豪華版11月14日搶先) / 平台：PC、Xbox Series X|S (PS5版2026年) / 定價：HK$299 / 類型：動作RPG



《我獨自升級：ARISE》的確有款同名手遊，但今次11月發售的，是專為PC和主機平台設計的多人對戰game。它改編自同名人氣動漫，支援最多4人多人戰鬥，具備高品質畫面與策略性戰鬥機制。推出期間更與另一作品芙莉蓮聯乘。

《我獨自升級：ARISE》

《卡比的馭天飛行者》是動作game？是賽車game？

發售日：2025年11月20日/ 平台：Nintendo Switch 2/ 定價：未公布 / 類型：行動作競速



由《大亂鬥》系列櫻井P 櫻井政博擔任總監，以《星之卡比》系列人物進行競速。採用Unity引擎開發，結合競速「馭天飛行」與探索「城市競賽」玩法，支援最多6人對戰及繁體中文播報語音。

《卡比的馭天飛行者》

《歐陸風雲 5》有甚麼版本？

發售日：2025年11月5日/ 平台：Steam / 定價：標準版 HK$238、豪華版 HK$328/ 類型：歷史策略模擬



歷史策略巨作《Europa Universalis V》，涵蓋約500年歷史，玩家可選擇數百個國家，透過外交、經濟與軍事手段打造屬於自己的歷史，首度支援日文。它將推出標準版，以及追加3個三個地區歷史擴展的豪華版。

《Europa Universalis V》

《美麗新世界117：羅馬治世》內容玩甚麼？

發售日：2025年11月13日 / 平台：PlayStation 5、Windows、Xbox Series X/S / 定價：HK$468 / 類型：都市建設策略模擬



《Anno 117 - Pax Romana》以西元117年羅馬和平時期為背景，玩家扮演羅馬總督建設城市，平衡人民需求與帝國要求，支援首發模組化功能。

《Anno 117 - Pax Romana》紀元 117：羅馬和平

《求生不得，求死不能 LIVE HARD DIE HARD》

發售日：2025年11月20日/ 平台：(Steam / 定價：未公布 / 類型：戰鬥×醫療即時策略

由Asobism開發的獨特策略遊戲，結合戰鬥指揮與醫療救治，玩家需同時指揮部隊作戰並治療傷員，對抗外星人入侵。