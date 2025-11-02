當你以為電動車只係一部代步工具，Elon Musk 再次把「汽車」的定義推向另一個層次。Tesla 在2025年第三季財報會議上拋出一個新構想—未來停泊在家、閒置中的 Tesla 電動車，可能都能化身成為全球最大規模的分散式超級電腦一部分，為人工智能運算提供支援。換句話說，即使車主沒有開車出街，也有機會因貢獻運算力而獲得回報。



Musk 在會上提到，Tesla 正考慮把旗下車輛轉化為「分散式推論網絡（distributed inference fleet）」，即利用閒置電動車內部的高效晶片運算能力，建立一個由數以百萬輛汽車組成的巨型AI網絡。

假若全球未來擁有一億輛 Tesla，每部車提供約一千瓦的運算功率，那麼整個車隊便可產生高達「100吉瓦」的推論能力。Musk 強調：「這樣的資產若能被統一調度，其潛力是驚人的。」

這構想與早年科學界的分散運算平台（如 SETI@home、Folding@home）類似，用戶提供出閒置電腦算力，協助分析太空訊號或模擬生物蛋白結構。不同的是，Tesla 的版本更具規模與商業潛能，甚至有機會改變人工智能訓練的運作方式。

Tesla 車隊變超級電腦？

Tesla 一直以來都強調「每部車都是一部AI機器」。隨着自家晶片由AI4升級至AI5，其運算性能將比現行版本提升達40倍。這些強勁的晶片主要負責自動駕駛演算、環境感知與決策處理。然而，當車輛停泊時，這龐大的運算力便處於閒置狀態。

他進一步指出，Tesla未來可透過軟件更新，讓車主選擇是否參與此共享運算網絡，並視情況提供電費補貼或現金回饋等誘因。如此一來，車主不開車也能賺錢，Tesla則能把全球車隊的算力整合，成為一個具商業價值的AI運算平台。