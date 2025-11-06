Windows 11有Bug勿更新！打機、睇片畫面變紅　附暫時解決方法

Windows 11有Bug勿更新！｜Microsoft 近期承認，Windows 11 用戶在安裝 8 月份可選更新（版本 KB5064081）或之後的更新檔後，可能會遇到畫面異常的問題，包括影片、遊戲畫面整體偏紅，甚至內容無法正常刷新顯示。該問題雖未被視為大規模災情，但在部分高階顯示器及 HDR 模式下的電腦上尤為明顯。



部分影片與遊戲畫面被染紅 疑與HDR色彩渲染有關

根據微軟官方支援文件說明，在安裝 KB5064081 後，部分影片及遊戲可能意外出現紅色偏光現象。雖然微軟未詳細解釋原因，但外界普遍推測問題與 HDR（高動態範圍）色彩呈現有關。Windows 11 在管理顯示色域與亮度時，會動態調整色彩渲染以優化影像對比度，而 Bug 可能導致系統在轉換過程中錯誤地強化紅色通道，令整個畫面呈現類似紅色濾鏡的效果。

受影響的用戶回報稱，即使重新啟動、關閉 HDR 或更新顯示卡驅動程式後，問題仍未能解決。這顯示錯誤並非單純的硬件驅動相容性問題，而是出現在 Windows 11 的顯示渲染層。微軟已在 KB5067036 更新中加入修復程式，安裝後偏紅現象應可消失。不過，由於補丁仍採階段性推送策略，部分用戶需待 11 月中旬例行更新後才可獲得完整修正。

全螢幕應用運行時 背景畫面更新異常

除紅色畫面外，Windows 11 在顯示內容處理上亦出現另一項令人困惑的錯誤。當有全螢幕應用程式或遊戲在背景執行時，前景應用或瀏覽器畫面會出現部分無法更新的情況。

多名用戶表示，在玩遊戲同時開啟 Edge 或 Chrome 瀏覽器時，當他們滑動網頁，畫面僅有部分內容刷新，而其餘區塊仍停留在舊畫面，必須移動滑鼠或最小化視窗後才能強制更新。最初不少人以為是 GPU 驅動問題，特別是 Intel Arc 系列顯示卡，但事後證實為 Windows 系統渲染機制的錯誤所致。

根據 Windows Latest 測試結果，使用者即使點擊右上角的「X」關閉工作管理員，程序仍未終止，導致系統背景同時存在多個 Task Manager 實例。長時間運行可能令 CPU 使用率上升、系統回應延遲，甚至造成部分應用凍結。微軟回應指，問題已被內部重現，預計會於 11 月 Patch Tuesday 更新中正式修正。

暫時解決方法：可暫緩安裝或等候11月例行補丁

目前微軟已經將 KB5067036 作為「可選更新」提供，並非強制推送版本。對於依賴電腦工作或進行專業繪圖、影音剪輯的用戶而言，若系統運行穩定，建議暫時觀望，待 11 月例行更新釋出後再行安裝，以免遇上 Task Manager 錯誤或其他潛在不兼容情況。

另一方面，若電腦確實遇到紅色畫面或顯示延遲問題，則可嘗試手動安裝該補丁，並同時檢查顯示卡驅動是否更新至最新版本。部分用戶表示，在更新驅動後重新啟動系統，能進一步提升穩定性。